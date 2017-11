Cooperative Commons – Archiprix 2017

Nieuws — 28.09.17

Yoana Yordanova en Valentina Bençic

Het vertrekpunt van ons onderzoek was het centrum van Bogotá, Colombia. Het is een waardevol deel van het stedelijk weefsel en heeft een grote gelaagdheid, waaronder sporen uit het verleden. Hoewel het centrum van Bogotá veel veranderingen heeft ondergaan, onder andere veroorzaakt door de destructieve Bogotazo rellen in 1948, is het centrum een waardig en waardevol onderdeel van de stad gebleven. Deze fascinerende veerkracht leidde tot de ontdekking van het concept van het immateriële geheugen van de stad. Dit afstudeerproject onderkent het grote belang daarvan. Het immateriële geheugen is onder meer terug te vinden in lokale gebruiken en rituelen zoals straatverkoop en de handel in smaragd. Dankzij het prettige klimaat overspoelen deze activiteiten de straten en openbare ruimten van de stad. Om die reden exploreert het project, als een stedelijk laboratorium, het idee van de Commons in het historische centrum van Bogotá.

Het laboratorium van de Cooperative Commons daagt onze ambities en manier van werken uit. Het krijgt gestalte in een reeks helder omschreven stappen. Eerst introduceren we vier verschillende posities, elk met een verschillende plaats in het spectrum tussen sociaal en fysiek. Vervolgens ontwikkelden we een reeks principes als basis voor architectonische strategieën die een antwoord geven op de problematiek van het centrum. In de derde plaats identificeerden we vier stedelijke situaties waarin we willen interveniëren. Elke interventie geven we een thema mee, zoals Forum, Woonkamer, Promenade en Void. Tenslotte hebben we een collectie van interventies ontworpen die reageren op de uiterst complexe context en die de potenties van de fysieke omgeving tot het uiterste uitbuiten.

Yoana Yordanova

Valentina Bençic

Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde

Klaske Havik, Jorge Mejia Hernandez, Pierre Jennen

september 2015

juni 2016

Valentina: Paulo Mendes da Rocha (interview Vimeo)

Valentina: Museu Brasileiro de Escultura in São Paulo van Mendes da Rocha (a walk through youtube)

Valentina: I am currently working as a architect and freelance designer in Croatia.

Valentina: Following the line of thought behind the Commons, I would like to be involved with or even instigate projects in the public sphere that create democratic and stimulating spatial backdrops for a variety of activities, regardless of the scale.