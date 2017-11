Mart Stam, dichter van staal en glas

Recensie — 13.10.17

Otakar Máčel

“Het is nu heel gebruikelijk om te promoveren op een biografie. De minachting uit de academische hoek is verdwenen.”(1) In deze trend past ook het vorig jaar gepubliceerde proefschrift van Stef Jacobs over de architect Mart Stam.

De laatste dertig jaar zijn tal van publicaties over Mart Stam (1899- 1989) verschenen die zijn oeuvre van stoel tot stad behandelen en ook een aantal studies, waar Stams werk een deel van is. Het boek van Stef Jacobs is dus niet de eerste studie over de architect, maar de eerste biografie, en de auteur belooft bovendien “het eerste overzicht van het werk van Stam in samenhang met zijn openbare leven” te bieden.

Mart Stam is een enigszins omstreden, maar ook een fascinerende persoon in de moderne architectuur- en designgeschiedenis van Nederland. Hij neemt een prominente plaats in in de avant-garde architectuur van de jaren twintig al heeft hij nauwelijks iets gebouwd. Hij deed redactioneel werk onder andere met El Lissitzky bij het Zwitserse tijdschrift ABC, waarna hij werd uitgenodigd om mee te doen aan de modelwijk Am Weiβenhof in Stuttgart, waar hij zijn achterpootloze stoel presenteerde, en aan het CIAM congres in La Sarraz (beide 1927). Daarna was hij betrokken bij het ontwerpen van de Van Nelle fabriek en bij het woningbouwproject Neues Frankfurt van de gemeente Frankfurt. Ontmoedigd door de economische crisis en aangemoedigd door zijn overtuiging dat de nieuwe architectuur en de nieuwe maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vertrok hij in 1930 met de gemeentearchitect van Frankfurt, Ernst May, naar de Sovjet-Unie om te helpen met de opbouw van het socialisme. Het werken in het arbeiders- en boerenparadijs bleek moeizaam en de sfeer ten opzichte van de buitenlandse specialisten werd steeds vijandelijker, zodat Stam in 1934 terugkeerde naar Nederland. Overigens later dan de meeste anderen. Eind jaren dertig werd Stam, op voorspraak van Willem Sandberg directeur van de Kunstnijverheidschool in Amsterdam, de latere Rietveldacademie.

Zijn niet aflatende geloof in de betere maatschappij en nieuwe architectuur heeft hem na de oorlog naar de DDR gevoerd, waar hij het kunstnijverheidsonderwijs zou hervormen. Maar zijn functionalistische overtuiging strookte niet met het opkomend socialistisch realisme dat daar ook in de kunstnijverheid en design zijn opgang deed. Stam moest met zijn vrouw Lotte Beese in 1953 de DDR verlaten. Terug in Nederland, midden in de Koude Oorlog, bouwde Stam een bescheiden architectuurpraktijk op, tot dat hij in 1966 plotseling besluit met zijn vrouw naar Zwitserland te verhuizen, waar hij nog 20 jaar in volstrekte anonimiteit zal verblijven.

Zo een leven biedt genoeg stof voor een boeiende levensbeschrijving, des te meer omdat over zijn leven en werk nog een aantal vragen open staat. Waaraan dankte Stam zijn reputatie, om gevraagd te worden voor deelname aan de Weiβehofsiedlung en het eerste CIAM congres, als zijn gebouwde oeuvre toen bijna nihil was? Wat was zijn aandeel aan het ontwerp van de Van Nelle fabriek? Waarom vertrok hij plotseling naar Zwitserland en waarom hield hij zich schuil?

In de biografie komen deze vragen aan bod en worden soms summier beantwoord. Zo wordt de vraag waarom Stam voor de deelname aan de Weiβen-hofsiedlung werd uitgenodigd, simpelweg beantwoord, met “Deze [Stam] had inmiddels voldoende blijk gegeven van zijn kwaliteiten om op zakelijke gronden geselecteerd te worden.”(2) Welke zakelijke gronden? Zijn verdiensten waren beperkt, zeker als de publicaties in ABC door Jacobs hier niet tot Stams renommee worden gerekend. Over het auteurschap van de Van Nelle fabriek brengt de auteur geen verrassend nieuws. Jacobs verzamelde alle beschikbare informatie en daaruit blijkt wat wij tot nu toe eigenlijk al wisten: Stam heeft de fabriek niet zelf ontworpen, maar hij heeft zeker een groter aandeel gehad dan wat men van hem als een tekenaar op het bureau van Van der Vlugt zou kunnen verwachten. Vermoedelijk zullen wij het nooit precies weten. Wat waarschijnlijk ook nooit duidelijker wordt, zijn Stams beweegredenen voor zijn plotselinge vertrek naar Zwitserland. Ook Jacobs kon het niet meer verhelderen dan wat al bekend is: teleurstelling in politiek en architectuur, slechte gezondheid, slechte verhouding met sommige van zijn voormalige functionalistische collega’s, en opkomende vervolgingswaanzin van zijn toenmalige vrouw Olga. Eigenlijk genoeg redenen.