Food design, social design, product design, experience design, fashion design, voor wie nieuwsgierig is naar wat de toekomst kan brengen en wat er op de Dutch Design Week te zien is, is er deze week VPRO’s Toekomstbouwers. Comfortabel vanaf de bank een kijkje nemen in de bright future.

In een soort Dragons’ Den-achtige opzet interviewt Winfried de Jong voor iedere aflevering van Toekomstbouwers twee jonge ontwerpers waarvan werk op de Dutch Design Week te zien is. Het goede aan het programma is dat de ontwerper alle tijd krijgt om het idee achter zijn ontwerp toe te lichten. Een driekoppige jury stelt daarna vriendelijke vragen. Nadat beide ontwerpers aan het woord zijn geweest, wordt een van hen geselecteerd om door te gaan naar de finale. De uiteindelijke winnaar ontvangt € 10.000,-.

Wat alle ontwerpers gemeen hebben is dat ze de wereld beter willen maken. Dit klinkt een beetje als Miss Universe die vrede op aarde wil en armoede wenst uit te bannen, maar de grote issues die de jonge ontwerpers met hun ontwerpen adresseren zijn door hen kleiner en persoonlijker gemaakt. Zo was in de eerste aflevering Emi van Oers te zien met haar project Living Light: een plant die, als je langs de bladeren strijkt, een ledlampje laat branden, met de energie die de plant van nature produceert. Vervolgens schetste ze op aanstekelijke wijze de toekomst van een park waar de bomen en struiken zelf de energie voor de verlichting opwekken.

En dan was er nog Arvid Jensen met SAM, een frisdrank producerende robot die zelfstandig opereert en zo een vreedzame samenwerking tussen mens en robot verbeeldt, zonder dat de een afhankelijk is van de ander. (Deze SAM moet nog wel eerst de ‘ontwikkelschuld’ aan Arvid afbetalen. Als die rekening vereffend is, is SAM echt vrij.)

Spring in de toekomst, kijk vanavond en morgenavond naar de Toekomstbouwers op NPO2 na Nieuwsuur. De ‘oude’ afleveringen zijn online te bekijken evenals extra’s waaronder een tour door Winny Maas over het Design Week-terrein waarbij hij onder meer het Geleende Paviljoen bezoekt, een ontwerp van Bureau Sla en MVRDV. Het is een tijdelijk gebouw, opgebouwd uit, zoals de naam al verraad, geleende materialen. Na de Dutch Design Week wordt het paviljoen afgebroken en de geleende materialen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

PS Lieve mensen van de VPRO, om spannende, interessante televisieprogramma’s te maken, is het echt niet nodig om een competitief element in te brengen. Maar mochten jullie dat toch noodzakelijk vinden, kunnen jullie dan alsjeblieft er voor zorgen dat Wilfried niet iedere keer in de camera roept dat de winnaar met € 10.000,- naar huis gaat, alsof hij/zij de staatsloterij wint? Tnx.