Verspilling als bron voor ‘stad maken’

Recensie — 02.10.17

Willemijn Lofvers

Hoe kan uit afval waarde voor de stad worden gecreëerd? En hoe drukken we die waarden dan vervolgens uit? Over deze vraagstukken en meer gaat het boek The Wasted City – approaches to Circular City Making samengesteld door Francesca Miazzo en Mehdi Comeau.

Onze voorraad aan grondstoffen (natuurlijke hulpbronnen) slinkt dusdanig dat die notie ons dwingt om met andere ogen naar stedelijke ontwikkeling te kijken. Door toenemende welvaart is onze afvalproductie verviervoudigd: een toename die parallel oploopt aan economische en technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen of levensstijlen. Afval is een onvermijdelijk onderdeel van ons dagelijks bestaan. Het is vaak hinderlijk, soms zelfs schadelijk, tenzij wij besluiten afval als grondstoffen opnieuw gaan gebruiken. Voor die invalshoek kiezen de auteurs van The Wasted City – approaches to Circular City Making.

Aan de hand van een reeks van praktijkvoorbeelden schetsen de samenstellers de mogelijkheden van een circulaire stedelijkheid. In de voorbeelden worden ketens gesloten en grondstoffen hergebruikt, of spullen langer gebruikt dan dat zij in ons bezit zijn. In het op deze wijze veerkrachtig maken van de stad is een belangrijke rol weggelegd voor ondernemende burgers. Terwijl het eerste deel van het boek vooral leest als een opsomming van een aantal interessante cases (praktijkvoorbeelden en beleidsinstrumenten), wordt in het tweede deel de sociaalruimtelijke, metabolische en culturele betekenis van deze initiatieven geduid voor systeemveranderingen in stedelijke context. Dit is gelijk ook het meest interessante deel van het boek en bestaat uit speciaal voor deze publicatie geschreven bijdragen van onder andere Federico Savini, Konstantinos Kourkoutas en Joost Beunderman.

Circulair city making beweging wordt geagendeerd door sociaal-maatschappelijke veranderingen. Het is, mijns inziens in de context van dit boek, een samenstelling van twee concepten: circulaire economie en stad maken. Stad maken is een hybride van vormgegeven ruimten, culturele waarden, sociale structuren en economische activiteiten (Franke et all, 2015); het is aan de mensen die in de stad leven om haar te maken, aldus Klaus Overmeyer. Het circulair inrichten van onze stedelijke omgeving strekt nadrukkelijk verder dan materiële duurzaamheid of een andere omgang met natuurlijke hulpbronnen (Jonkers en Stegeman, 2016) en heeft als zodanig een groot effect op onze directe leefwereld. Omdat circulaire economie nog niet werkelijk bestaat (FUR, 2017), noch circulaire stedelijkheid of circulair stad maken, wordt zij in de publicatie concreet gemaakt aan de hand van voorbeelden die in de praktijk zijn ontwikkeld. De beschrijvingen zijn geordend naar grootte en lokaliteit van de ondernemingen. Het merendeel is gesitueerd in een Angelsaksische context. De cases kunnen worden beschouwd als kickstarter, idee of referentie voor een verdiepende studie.