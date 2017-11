Groeten uit Parijs: hybride oplossingen voor de dichte stad

Column — 20.11.17

Jannie Vinke en Marcel van der Lubbe

Met onderzoeksproject ANA goes Europe onderzoeken we de rol van de architect in de toekomstige Europese woningbouwopgave. Dit keer gaan we naar Parijs en haar buitenwijken. De wijze waarop wordt omgegaan met zaken als woonkwaliteit & verdichting, transformatie van de Grand Ensembles en gentrificatie zijn voor de Nederlandse praktijk leerzaam. In deze eerste ansichtkaart doen we verslag van de ontwikkelingen in de stad Parijs zelf.

Parijs is eigenlijk maar een kleine stad. Bij de Boulevard Périphérique houdt Parijs alweer op. Binnen deze ring, wonen 2,3 miljoen mensen op een oppervlak van 105 km2 oftewel ca 22.000 inwoners per km2. Ter vergelijking: de gemeente Amsterdam heeft 853.312 inwoners op een oppervlak van 219 km2 oftewel ca 4.000 inwoners per km2. En alsof het nog niet vol genoeg is, werkt de stad Parijs momenteel aan een aantal zeer complexe projecten om de compacte stad nog verder te verdichten.

La Métropole du Grand Paris

De woningmarkt van Parijs staat al jaren enorm onder druk. De gemiddelde koopprijs is nu €10.000 per m2. Voor de meeste gezinnen is dat niet te betalen. Gelukkig heeft Frankrijk een mooi systeem van sociale woningbouw dat veel omvangrijker is dan het onze. Frankrijk hanteert verschillende prijsniveaus afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Inkomens tot maar liefst €70.000 bruto per jaar kunnen aanspraak maken op een sociale huurwoning. Door dit systeem wordt een diverse en veel grotere groep mensen in staat gesteld in de stad te wonen. De sociale huurwoningen worden door verschillende woningbouwverenigingen gerealiseerd, maar zij kunnen de vraag niet aan. Ook hier zijn enorme wachtlijsten. Bij Paris Habitat, de grootste woningbouwvereniging van de stad staan er alleen al 180.000 mensen op de wachtlijst.

Het feit dat de gemeente Parijs zo klein is en omringd wordt door maar liefst 350 gemeentes met elk hun eigen bestuur verklaart ook de enorme contrasten in dichtheid binnen en buiten de ring. Parijs wil dolgraag zijn inwoners vasthouden en huisvesting bieden aan alle lagen van de bevolking. Dit is de reden dat onlangs de bestuurseenheid Métropole du Grand Paris is ingevoerd. Een samenwerking tussen 131 gemeentes waaronder Parijs met als doel om de krachten te versterken, de ongelijkheid tussen de verschillende gemeenten tegen te gaan, en de rol van de regio Parijs in de wereld te verstevigen.