Prelude of reprise?

Recensie — 08.11.17

Andrea Prins

Iedere ontwerper kijkt naar wat er al is. Zo keek men naar de antieke (renaissance), de genius loci (Norberg-Schulz), oceaanstomers (Le Corbusier) of alles tegelijk (postmoderne). De recent gelanceerde ‘weaving generation’ zoekt ook verrijking in het bestaande. De onlangs verschenen publicatie Frankfurt Dialogen is een poging tot positiebepaling van deze groep.

Tijdens de boekpresentatie in Het Nieuwe Instituut stelde Marius Grootveld, een van de drijvende krachten achter de promotie van de ‘wevende generatie’, dat het werk van deze nieuwe stroming zich kenmerkt door het zoeken naar bestaande draden, en door het verrijken van het existerende weefsel – vandaar de naam ‘wevende generatie’. Voor iemand die, net als ik al iets langer meedraait in de architectuurwereld, klinkt dit niet onbekend. ‘Kritische reconstructie’ was een van de twee thema’s van de in 1987 in Berlijn gehouden Internationale Bauausstellung. Ook ironie en speelse interpretatie werden toen ingezet. ‘Geschiedenis is een broodje rauwe ui,’ zegt de schoolvriend van de verteller in Julian Barnes’ Alsof het voorbij is, ‘ze komt steeds terug. Ze rispt op.’

Het boekje Frankfurt Dialogen. Aanleidingen voor een gesprek over architectuur is het resultaat van meerdere gebeurtenissen: de expositie Prelude was onderdeel van de tentoonstelling Maatwerk | Massarbeit in het Deutsche Architektur Museum in Frankfurt. Deze als Wunderkammer gepresenteerde expositie ging over de werkwijze van een aantal opkomende Vlaamse en Nederlandse architectenbureaus. Vervolgens kwam er een serie van vier dialogen tussen enkele van deze nieuwkomers met critici-architecten van naam. En dan nu de publicatie, een initiatief van HNI’s Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur, waarin de verslagen van deze vier gesprekken worden verbonden met essays die op hun beurt weer een bewerking zijn van tijdens de dialogen uitgesproken ‘columns’.

Het boekje over de ‘wevende’ architectuur is met zorg vormgegeven. Het heeft een dunne kartonnen voor- en achterkaft, waarbij de open rug direct in het oog valt: de geplakte en genaaide katernen blijven zichtbaar. Je ziet dus hoe het boek gemaakt is – de interesse in ‘vakmanschap’ is ook een kenmerk van de wevende generatie. Het thema van het weven komt in het binnenwerk terug: essayteksten en verslagen volgen elkaar niet netjes op, zoals we gewend zijn, maar lopen door elkaar heen, ze becommentariëren elkaar. Per soort tekst is er één font en paginaopmaak. Titels en ondertitels, inleiding en nawoord, verslagen met projectfoto’s en de essays hebben dus elk een eigen grafische verschijning. Ter plaatse van de verslagen hebben de pagina’s aan de buitenzijden nauwelijks witruimte en vele foto’s zijn afgesneden om op de volgende pagina te worden hervat. In tegenstelling tot deze overvolle opmaak zijn 47 pagina’s aan het einde geheel wit gelaten, meer dan een kwart van het gehele boek. Het lay-out lijkt te spelen met onze verwachtingen van het – traditionele – medium ‘boek’.