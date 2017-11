Urban TV — 06.11.17

Terugkeekweek Urban TV Guide

Wies Sanders

Wat je de laatste tijd hebt gemist op TV, maar niet zo heel erg is omdat het toch nog online te zien is.

Het wikkelhuis van Fiction Factory

Tiny Houses

Klein huissie, groot geluk, Marie Antoinette wist dat al in 1785. Vooral ook omdat je de illusie hebt met zo’n miniwoning duurzaam bezig te zijn, ook al is het op het trekkersveldje van camping Almere. In de uitzending van Kunstuur gaat het over deze Tiny Houses in de expo in Almere waar zo’n vijftien woningen van max. 50m2 zijn (en worden) gebouwd. Zo is er het Wikkelhuis en Tiny-A, mooie voorbeelden van innovatieve een eenvoudige bouwmethodes, bewoond door nuchtere Hollanders. Kijk hier naar de uitzending Twee andere, al oudere en wat meer lyrische documentaires in dit thema zijn:

Microtopia (ook online) en

Tiny The Movie (voor 6 dollar online te zien)

Piet Oudolf in Vijf seizoenen, de tuinen van Piet Oudolf

Piet Oudolf Ideaal seizoen om naar de documentaire over tuinontwerper Piet Oudolf te kijken en te genieten van de schoonheid van de dode plant. Oudolf schildert met planten en geeft ze een podium. Regisseur Thomas Piper filmt Piet op een trip langs zijn iconische werken; tuinen in Chicago, New York, Hummelo en aan het werk in Engeland. Piet babbelt ontspannen over zijn werk en hoe hij tot dit vak kwam. Er wordt wat veel toegedicht aan het werk (biodiversiteit, politiek statement), maar zoals Piet zegt: ‘if it saves the world, I don’t know, but at least it saves me‘. Kijk hier naar de uitzending

Herman van den Boom in Close Up

Made in Belgium Urban TV Guide wordt tegenwoordig vanuit België geredigeerd. Daarom een speciale aanbeveling voor deze prachtige uitzending van Kunstuur over twee Belgische fotografen die dit land in al haar kenmerken weten te vatten. De Belgische Magnumfotograaf Harry Gruyaert maakte de reeks ‘Made in Belgium’, over het leven in België in de jaren 80. Fotograaf Herman van den Boom fotografeert een typisch Belgisch fenomeen: aan elkaar geplakte huizen die werkelijk niets anders met elkaar delen dan de zijgevel. Bekijk de uitzending hier.

Bungalows van Joseph Eichler Heb je genoeg van kleine huissies of rare Belgische combi-huizen? De afgelopen weken was er volop aandacht voor Dutch Design. In het kader daarvan is ook de documentaire over de zoektocht van Edwin Oostmeijer naar de bungalows van Joseph Eichler te zien. Kijk hier naar de uitzending

Tegenlicht: City for Sale City for Sale heet de aflevering van Tegenlicht over de hyperventilerende vastgoedontwikkelingen in Amsterdam als prijs van haar aantrekkelijkheid. De gentrificatie van achterstandswijken en verpretparking van het centrum, maar hoe blijft de stad open voor alle mensen? Aan het woord komen de expat, de projectontwikkelaar, de buurtwinkelier en architecten Winy Maas en Arna Mackic. Kijk hier naar de uitzending.

En voor wie ‘real time’ wil kijken: vanavond (6 november) op NPO2 om 21.00 uur bij 2Doc: Een hart voor Heerlen. Kunstenaar Michel Huisman ontwierp het nieuwe stadshart van Heerlen. Verslaggever Aart Zeeman, die Huisman sinds de jaren negentig kent, toont Huismans ‘heroïsche strijd’ in de wereld van macht en miljoenenbelangen. Voor wat tegengeluid, lees het ArchiNed-artikel Heerlen, al bouwend sloopte de stad zichzelf – Hans Jungerius (1-5-2017)