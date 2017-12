Paradijzen achter glas

Recensie — 19.12.17

Catherine Koekoek

Het uitgangspunt voor Corporate Arcadia was de vraag ‘Wat heeft het meeste invloed gehad op het stedelijk weefsel van Brussel sinds 1989?’. Brussel, stad van contrasten, wordt volgens de samenstellers van de tentoonstelling sinds de jaren 90 gekenmerkt door de corporate architecture van bank- en kantoorgebouwen, hoofdkwartieren en hotels. Deze gebouwen zijn zowel nadrukkelijk deel van onze alledaagse stedelijke werkelijkheid, als haast onzichtbaar. Ze worden zelden besproken in het architectuurdiscours. De makers van deze gebouwen zijn ‘andere architecten’. (1) The other architect is hier degene die de taal van het grote geld kent, die ontwikkelaars en bedrijven tevreden kan stellen en de grootste projecten van Brussel in de afgelopen decennia heeft uitgevoerd. “They are the architects that Belgian architecture culture fails to recognize and to welcome on its platforms, probably because they are too complicit with the forces of capital to be considered worthy of interest”, staat geschreven in de begeleidende publicatie.(2)



Het is een statement met grote politieke lading. De grote, glanzende private architectuur van de zakenwereld heeft de afgelopen decennia grootste invloed gehad op het stedelijk weefsel van Brussel. En alhoewel deze tentoonstelling expliciet gaat over de hoofdstad van Europa, zijn de vragen en beelden die ze oproept veel algemener en toepasbaar op steden waar ook ter wereld. Met zo’n uitgangspunt moet het verleidelijk zijn geweest om met deze tentoonstelling positie in te nemen, een manifest te publiceren. Thema’s als de openbare ruimte en de publieke sfeer (3), ‘van wie is de stad?’ en sociaaleconomische ongelijkheid schieten door het hoofd.

Uitstel van oordeel

Maar de grote kracht van deze tentoonstelling is dat ze vraagt om, zoals Sophie Dars en Carlo Menon zelf schrijven, een suspension of judgement. Juist door het politieke, sociale of esthetische oordeel uit te stellen worden de echte vragen aangeboord, voorbij een oppervlakkig opportunistische kritiek. In plaats van deze architecten en bedrijven op het eerste gezicht te veroordelen, bevraag je ook je eigen rol. Niet ‘is deze architectuur immoreel?’, maar ‘wat is de relatie van architectuur met economie?’ Niet een normatief ‘de zakenwereld privatiseert het publieke domein’, maar ‘wat betekent publieke ruimte?’. Door de vreemde objecten, die kantoorgebouwen zijn, letterlijk een podium te geven, ontstaat plotseling ruimte voor dialoog.

De curators laten zeven dubbelprojecten van gebouwen en hun ontstaansverhalen zien. Dat doen ze allereerst door foto’s van Armin Linke en objecten, en in tweede instantie door de publicatie en video’s (4) die op de tentoonstelling te bekijken zijn. Elk gebouw wordt vergeleken met een ander project: het Europees parlement met miniatuurpark ‘Mini-Europe’, de bouw van Bunshaft’s Marnix I met de latere aanbouw Marnix II (beide nu hoofdgebouw voor ING in België). De gebouwen verschijnen aan de bezoeker als architectuur, als leefomgeving. Doordat er niet direct bijschriften of kritiek te zien zijn (alleen in de bijgeleidende publicatie) bevragen de tentoongestelde objecten ook de bezoeker. Ze maken je eigen oordelen en interpretaties als het ware zichtbaar.