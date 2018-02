Feature — 26.01.18

Architectuur van chocomelk en spelen

Vjera Sleutel

Wat gebeurt er met participatief tot stand gekomen architectuurprojecten wanneer de architect eenmaal het toneel verlaten heeft? Vjera Sleutel verbleef een week in het psychiatrisch centrum Karus (Melle, België) en onderzocht het Jozef-plein dat door architecten De Vylder Vinck Taillieu ontworpen werd.

Sint Jozef – foto Filip Dujardin

In het voorjaar van 2017 verbleef ik een week in het psychiatrisch centrum Caritas (Melle), sinds 2018 Karus genaamd. Het doel van dit verblijf was om het gebruik van architectuur in de gezondheidszorg te observeren. Op een weidse grasvlakte, in het midden van het centrum, staat een open ruïne. De raamopeningen van het gebouw zijn tot op de grond opengetrokken en alle vensters en deuren zijn verdwenen. Hierdoor wordt het gebouw langs alle kanten toegankelijk. In die ruïne staan enkele nieuwe serres, een lantaarnpaal verlicht het gebouw in het donker en buiten wapperen er bij het waaien van de wind drie wimpels. Voor de deur hangt een bordje: Sint Jozef. Dit opmerkelijke bouwwerk trok mijn aandacht. Het voormalige Sint Jozef gebouw stond leeg en werd afgebroken. De afbraakwerken kwamen stil te liggen terwijl BAVO onderzoek deed in het centrum. Na gesprekken met artsen, directie, personeel én patiënten bleek dat velen het gebouw niet graag tegen de grond zagen gaan. Ze fantaseerden dat de ruïne van Sint Jozef veranderde in een publieke plek. Er werd een wedstrijd uitgeschreven om het gebouw te herontwerpen, die wedstrijd werd gewonnen door architecten De Vylder Vinck Taillieu. In samenspraak met de gebruikers maakte zij van het Sint Jozef gebouw een halfopen ruïne die dient als plein, toegankelijk voor zowel mensen binnen het centrum als buiten het centrum. Mijn plan was om op te treden als onbekende bewoner van het Jozef-plein en contact te zoeken met nieuwsgierige of toevallige voorbijgangers. Om de ervaring totaal te maken, vroeg ik aan de directie om intrek te nemen op een afdeling. Een dergelijk verblijf bleek ongewenst om het therapeutisch klimaat niet te verstoren. Het compromis was dat ik overdag toegewezen werd aan de behandelingsafdeling voor angst- en stemmingsproblematiek ‘Klimop’ en de nacht doorbracht in het klooster van de Zusters van Liefde op de campus. De mogelijkheid om activiteiten, zoals een soepkar, een krantenwinkel of voorleesmoment, in het Jozef-plein te ondernemen, bleef onduidelijk. Het hing er vanaf of ik wat mensen achter me kon krijgen – verduidelijkte de directeur. Eenmaal actief in het psychiatrisch centrum merkte ik al snel dat weinig mensen het Jozef-plein kennen en de algemene sfeer rond het gebouw was eerder twijfelachtig. In het najaar van 2017, een jaar na opening, bleken patiënten en personeel nog altijd niet goed te weten waar het gebouw eigenlijk voor diende. Het was onduidelijk of ze er mochten komen en wat er toegelaten is. De onduidelijkheid sterkte mij in de overtuiging om een experimentele activiteit op te zetten in het Jozef-plein. Het idee was om die avond een samenkomst in het plein te organiseren en hiervoor chocomelk te maken, een voetbaltafel te verhuizen en gezelschapsspelletjes mee te nemen.

Activiteit in Sint Jozef – foto Vjera Sleutel

De plannen werden verstoord rond de middag. Ik werd even apart genomen door het afdelingshoofd. Er was sprake van een suïcide geval op de afdeling. Grote omzichtigheid was geboden. Het afdelingsteam zou het voorval rustig aan de groep meedelen, maar wist niet zeker of er bij de patiënten nog animo zou zijn voor een avondactiviteit. Ik kon moeilijk anders dan afwachten en aftasten. Er was slechts een afspraak om op een bepaald uur alles klaar te zetten. Toen dit moment eenmaal aanbrak, bleken de patiënten plots enthousiast. Ze wilden er direct aan beginnen. De bijeenkomst was een succes. Meer patiënten dan gedacht kwamen opdagen en iedereen reageerde opgetogen. In de serre op de begane grond luisterden we naar muziek, speelden we Uno en leefden we ons uit op de voetbaltafel. Een kopje chocomelk en glaasje fruitsap waren voorzien. Af en toe ging er iemand naar buiten om rond te wandelen in het gebouw of een sigaret te roken. Mensen fantaseerden volop over de plek en wat ze er nog allemaal mee kunnen doen. In het schemerlicht kwamen scherpe vragen naar boven. Waarom moet die deur op slot? Waarom mogen we niet altijd toegang hebben tot de serres? Allemaal vragen die in een 1 op 1 gesprek zeer moeilijk zouden zijn. Om acht uur werd de sleutel verwacht bij de receptie. We sleurden de voetbaltafel terug naar zijn vertrouwde stek op de tweede verdieping van afdeling Sint-Elisabeth.

Activiteit in Sint Jozef – foto Vjera Sleutel