Vastgelopen tussen ontwerp en realisatie

Recensie — 31.01.18

Nadine Nievergeld

Wie de expositie bezoekt struint eerst langs 70 jaar geschiedenis. Een tijdlijn laat duidelijk zien met welke ontwikkelingen Maastricht de afgelopen jaren geconfronteerd werd, en geeft inzicht in welke stedelijke vraagstukken er door deze ontwikkelingen zijn ontstaan. De projecten die te zien zijn in de expo proberen dan ook een antwoord te geven op deze vragen. Maastricht is een stad die pas na de Tweede Wereldoorlog, ten tijde van de wederopbouw, exponentieel begon te groeien. Verder had ook de sluiting van de mijnen grote gevolgen. Hoewel Maastricht nooit een mijnbouwstad is geweest, liet de economische malaise als gevolg van deze mijnsluiting ook in de stad haar sporen na. Dit effect werd versterkt door het grotendeels verdwijnen van de traditionele industrie. Ter compensatie voor het enorme verlies van vele arbeidsplaatsen besloot de overheid destijds nieuwe industrie naar Limburg te halen. Het feit dat Maastricht vaak als vestigingsplaats werd gekozen, is van grote betekenis geweest. De komst van bijvoorbeeld de universiteit en enkele internationale onderzoeksinstituten bliezen de stad telkens weer nieuw leven in. Maar ook de eerste negatieve effecten van het autoverkeer zorgen er in de jaren 60 voor dat de infrastructuur een integraal onderdeel wordt van de stedelijke gebiedsontwikkeling. De modernisering zorgde namelijk voor een grote druk op de natuur. Veel steden groeiden buiten hun groene keurslijf en ook in Maastricht werd dit probleem een belangrijk punt op de agenda. Deze nieuwe progressieve ontwikkelingen zijn dan ook de oorzaak van de vraag hoe een stad kan mee bewegen in deze evolutie. Stedenbouwkundigen, architecten en projectontwikkelaars, stuk voor stuk werden ze uitgedaagd om deze vraagstukken te onderzoeken. Dit resulteerde in vele gevallen in ruimtelijke experimenten die vaak een revolutionair antwoord boden op ongewone vragen.

Maastricht zal waarschijnlijk niet snel meer groeien, maar wel constant onderworpen zijn aan verandering. Niet alleen in het verleden, maar ook zeker in de toekomst zal de stad zich blijven aanpassen aan een veranderende samenleving. De tentoonstelling is daarom meer dan alleen een vertoning van niet gerealiseerde projecten. Het laat zien dat er meerdere toekomstscenario’s mogelijk zijn. Want niet ieder antwoord op een stedelijk vraagstuk biedt dé juiste oplossing. Het nodigt in sommige gevallen zelfs uit om kritisch naar de vraag te kijken. Bureau Europa stelt in deze expositie daarmee het experiment centraal; projecten die op een experimentele wijze stedelijke vraagstukken proberen te beantwoorden. Het laat de weg zien die deze projecten hebben afgelegd, manoeuvrerend tussen het spanningsveld van stadsvisies, beleidsnota’s, publieke opinie, economie en het culturele beeld van die tijd. Het is daarom geen portrettering van het stedenbouwkundige verleden van Maastricht met als doel om de drang naar vooruitgang te verheerlijken, maar een duidelijke verwijzing naar het feit dat de getoonde onvoltooide projecten veelal ontstaan zijn vanuit de ambitie om de stad en haar leefbaarheid te verbeteren.

Deze ambities zijn met name terug te zien binnen een aantal belangrijke vraagstukken. Natuurlijk heeft Maastricht ten tijde van de wederopbouw met name op het gebied van de woningbouw ambitieuze projecten gerealiseerd zoals bijvoorbeeld te zien is in de parochiewijken. Ook de natuur is altijd een belangrijk kernpunt geweest binnen de stedelijke ontwikkeling. Verder staat Maastricht natuurlijk bekend om haar infrastructurele ambities waarin het verleggen van de Noorderbrug alsook het realiseren van de groene loper en de Koning Willem-Alexander tunnel een goed voorbeeld zijn. Al deze voorbeelden laten tegelijkertijd ook zien dat er voldoende vooruitstrevende projecten zijn die wel gerealiseerd zijn in Maastricht. Deze expo gaat echter in op de projecten die de realiteit niet hebben weten te halen. De grote vraag is dan natuurlijk: waarom zijn ze niet gerealiseerd? Het betreffen namelijk geen utopische concepten of denkbeelden. Nee, het zijn projecten die wel degelijk gerealiseerd hadden kunnen worden en daarmee laat Bureau Europa op een heldere wijze de stad Maastricht zien die zij nooit geworden is, maar had kunnen zijn.