Beeld als argument

Opinie — 05.02.18

Theo Baart

Mijn waarneming is dat de potentie van de verbeelding niet volop benut wordt in onderzoeken en beleidsnota’s. Een gemiste kans want er is een meer effectieve bijdrage denkbaar dan alleen beeld als bewijs van het bestaande, namelijk het beeld als bewering, verleiding of confrontatie. Beeld kan gebruikt worden als argument, door het accent te verschuiven van de afbeelding als onderdeel van een betoog naar de verbeelding van de thematiek van de beleidsnota of onderzoek.

In deze hoogtij van beeldcultuur is er veel visuele ongeletterdheid te bespeuren. Ik beperk mij hier tot de fotografie van onze omgeving zoals die in publicaties van overheden, of in opdracht van overheden of onderzoeksinstellingen, verschijnen. Waar beeld als behang wordt gebruikt. Er zijn talloze voorbeelden maar laat ik er een geven.

Eindrapport ruimtelijke verkenning energietransitie MRA (Metropoolregio Amsterdam – red.) is een nota die bij lezing duidelijk maakt dat die bedoeld is voor de mensen die al goed ingevoerd zijn in deze materie. Kaartmateriaal en datavisualisaties verschaffen de lezer nieuwe inzichten en zijn complementair aan de tekst. De energietransitie is zeker in samenhang met de woningbouwopgave, de veranderende mobiliteit en de klimaatverandering in een overvol gebied als de Metropoolregio Amsterdam een ingewikkelde opgave. Als we dan op pagina 13 zijn aangekomen staat daar een foto met als onderschrift “hernieuwbare energie: windenergie” en een foto met daaronder “hernieuwbare energie: zonne-energie”. Op de eerste foto staan windmolens afgebeeld, op de andere zonnepanelen. Ik vraag mij op zo’n moment dan af of de samenstellers van dit document de lezer nog dachten te kunnen verrassen met deze afbeeldingen. Al veel van de energietransitie weten maar nog nooit een windmolen gezien hebben? Kan dat? Dit is een voorbeeld van foto’s als muzak, overbodige afbeeldingen; ondoordacht, geen halszaak natuurlijk, maar vooral is er een kans onbenut gebleven om met beeld nieuwe inzichten toe te voegen. Ter nuancering, een beeld als bewijs kan heel nuttig zijn, het kan helpen om te laten zien hoe iets eruitziet: “kijk, dit is een elzensingel”. Dat gebeurt vaak en ook goed, maar beelden gebruiken als argument, als verbeelding, dat zie je zelden maar het kan wel.

Waar had in dit concrete geval van deze nota het visuele onderdeel over kunnen gaan? Het had kunnen laten zien waar die energietransitie zichtbaar wordt. Of over de schaarse plekken in de Metropoolregio Amsterdam waar de afweging gemaakt moet worden tussen het verbouwen van voedsel, woningbouw of de aanleg van zonne-akkers. Het had kunnen gaan over hoe grote afname van dataverkeer en dus energie de inrichting van een stad dicteert. Invalshoeken genoeg, en met een tekst geduid. Beeld als betoog en drager van informatie die in andere uitingen (tekst, kaarten) lastiger over het voetlicht te brengen zijn.