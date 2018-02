Recensie — 09.02.18

Sander Zweerts de Jong

Waarom schrijven wij brieven? In brieven verklaren wij onze liefde, dienen we ons ontslag in, stellen we misstanden aan de kaak. Maar de brief als (traag) communicatiemiddel zit in de gevarenzone. De wereld om ons heen digitaliseert en langzaam verdwijnt de brief uit ons dagelijks bestaan. Dat is jammer, vindt de romanticus in mij. De brief heeft vele schone functies: de brief vertraagt, is niet gebonden aan een duidelijk format of een hoeveelheid woorden. Een brief mag uitwaaieren en verdichten. De brief is niet gebaat bij hersens in een snelkookpan, maar bij de ziel die fijnzinnig garen spint. Iemand die bedachtzaam woorden aan elkaar rijgt om tot een coherent en overtuigend verhaal te komen. (En bij voorkeur is de brief handgeschreven, hoewel een getypte brief ook zijn charme heeft.)

Het langlopende project Letters to the Mayor begon in 2014 in New York en doet nu, na Athene, Bogota, Buenos Aires, Lissabon, Madrid, Mariupol, Mexico-Stad, New York, Panama City, São Paulo, Taipei en Taichung, Rotterdam aan. Het concept is simpel, architecten worden uitgenodigd om een brief te schrijven aan de burgemeester van de stad waar zij werken of zich toe verhouden. De initiatiefnemer van het project, het New Yorkse Storefront for Art and Architecture, werkte voor de Rotterdam-editie samen met Het Nieuwe Instituut waar tot en met 11 februari een bescheiden tentoonstelling van de brieven aan de Rotterdamse burgemeester te zien is.

Ik ben graag in Het Nieuwe Instituut, want die mensen daar, die kunnen wel een tentoonstelling maken. Brieven aan de Burgemeester is een eigenaardige non-tentoonstelling geworden. Misschien is het beter te begrijpen als de presentatie van het project. Ik ben verbaasd hoe weggestopt deze presentatie is. Het voelt als een tentoonstelling die er niet hoort te zijn. Maar toegegeven, het werkt wel. Eigenlijk is de opstelling heel functioneel, het gaat immers om de brief, het verhaal van de architect, het advies, de inbedding, de aanbeveling, de smeekbede, en die moet rustig thuis op de gerieflijke sofa worden gelezen. Een andere context zou maar ruis geven.

Vijfenveertig architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen uit Rotterdam en omstreken namen de uitnodiging van Het Nieuwe Instituut aan. Hun brieven liggen in de vorm van afscheurblokken op de hoogste verdieping, netjes naast elkaar. De brieven zijn ook te beluisteren via een aantal koptelefoons. We kunnen het hebben over de tafel waar de brieven op liggen, over de kleur van de tafel, over de typografie van de brieven, maar eigenlijk is het gewoon ‘scheuren, meenemen en thuis lezen!’. En dat scheuren is lekker, het voelt als een kunstwerk dat je mag beroeren.

Ik hield het pakketje brieven stevig onder mijn arm en liep naar huis. Daar regelde ik de randvoorwaarden: een bakje chips, een pot thee, een stel warme sokken. Ik probeer de burgemeester te zijn, in zijn leesstoel, voor even ben ik Ahmed Aboutaleb, burgemeester van de complexe stad Rotterdam.