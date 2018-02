Foreshore – Archiprix 2017

Tags

Uit het juryrapport: “… De opgave is relevant. Het plan presenteert geen eindbeeld maar heeft de vorm van een ontwerpend onderzoek en omschrijft de ruimtelijke ambities van de kustzone. … Het basisidee is intrigerend. Het sluit aan bij de filosofie van building with nature, waarbij in dit geval eigenlijk alles als natuurontwikkeling opgevat lijkt te worden. …”

I.s.m. met Archiprix publiceert ArchiNed de afstudeerprojecten die door de Nederlandse ontwerpopleidingen geselecteerd zijn voor de Archiprix 2017.

