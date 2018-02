Wat maakt de stad van vandaag zo anders, zo aantrekkelijk?

Recensie — 27.02.18

Rob Ritzen

Aan de basis van het boek ligt het onderzoek dat TD architects doet naar de hedendaagse wereld. Deze wordt door architect Theo Deutinger en zijn medewerkers in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt met hun groeiende collectie ‘snapshots of globalization’, waarvan een aantal gepubliceerd zijn in MARK Magazine. Het Handbook of Tyranny, uitgegeven door Lars Müller Publishers, richt zich specifiek op de wreedheden (Deutinger noemt het cruelty en routine cruelty) die in wetten, gebruiken en ontwerpen vandaag de dag tot uiting komen. Het in kaart brengen van methoden en technieken om grenzen op te trekken, protest de kop in te drukken, en ongemerkt het gedrag van mensen te beïnvloeden, is dat eigenlijk niet een handreiking naar autoritaire regimes in de 21ste eeuw? Volgens Deutinger niet en biedt het Handbook juist een basis voor diegene die deze wreedheden willen bestrijden.

In de zomer van 1972 ging Rem Koolhaas op veldonderzoek voor zijn studie aan de AA. Hij koos niet, zoals hij vertelde in een interview, voor een zonnig gebied om Griekse dorpjes in kaart te brengen of naar Italië om een klassiek gebouw te analyseren, maar voor Berlijn om De Muur te bestuderen als een vorm van architectuur. Voor zijn vertrek wist hij niet meer over de muur dan dat je in het nieuws kon lezen. Ter plaatse kwam hij tot het besef dat De Muur niet gewoon een scheiding was tussen west en oost, maar dat West-Berlijn eigenlijk ingesloten was door De Muur. Paradoxaal werd West-Berlijn als ‘vrij’ gezien. De architectuur van De Muur maakte van de inwoners van West-Berlijn vrijwillige gevangenen, volgens Koolhaas.

De Muur is weg, maar zijn we in Europa vandaag niet nog steeds gevangenen van onze architectuur? De afgelopen decennia is het ‘vrije’ deel door de inzet van de Europese Unie immers continue uitgebreid. Dat is prettig voor sommigen, het merendeel van de wereld kan zich echter niet zomaar in deze vrije ruimte begeven. Zo laat een reeks kaarten in het Handbook zien dat een persoon met een Duits paspoort zich in 159 landen vrij kan bewegen. Hoe verder je doorbladerd hoe kleiner de kaart van de wereld wordt, de vrije wereld van een persoon met een Afghaans paspoort bijvoorbeeld beslaat slechts de ruimte van 22 landen in de wereld. Wat de rol van architectuur in deze verdeling van bewegingsvrijheid is kunnen we nu vooral zien aan de randen van de Europese Unie.