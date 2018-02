Meubel en macht

Recensie — 21.02.18

Hélène Damen

Dat meubilair behalve functioneel en esthetisch ook politiek een rol kan spelen, toont The Politics of Furniture. Identity, Diplomacy and Persuasion in Post-War Interiors. Een essaybundel over de symbolische betekenis van naoorlogs modern meubilair

Hoewel veel van de massa geproduceerde moderne meubels uit de naoorlogse periode bedoeld waren om uitdrukking te geven aan een “internationale en in zekere zin a-politieke moderne taal”, bleken ze bij uitstek geschikt om een specifieke ideologische boodschap over te brengen. Deze politieke zeggingskracht van het naoorlogs meubeldesign, vanaf het begin van de Koude Oorlog tot aan de tweede oliecrisis in 1979, staat centraal in The Politics of Furniture. Identity, Diplomacy and Persuasion in Post-War Interiors.

Meubels vormen net als mensen belangrijke actoren binnen politieke machtsprocessen, schrijven de samenstellers Fredie Floré en Cammie McAtee in de inleiding. Door hun stille aanwezigheid zijn ze, meer nog dan politieke slogans en uitspraken, in staat tot het uitdragen van krachtige, ideologische boodschappen. Meubelstukken zijn materiële uitdrukkingen van macht; design – inclusief meubilair – is politiek. Deze opvatting is, zoals de redacteuren terecht opmerken, niet nieuw. In recente literatuur over architectuur en design ten tijde van de Koude Oorlog is aangetoond dat specifieke gebouwen en designproducten speciaal werden ontwikkeld om bepaalde politieke boodschappen te communiceren.(1) Geen enkel van deze boeken gaat echter over meubilair. Boeken die wel over naoorlogs meubilair gaan, beperken zich doorgaans tot individuele ontwerpers of merken. De mechanismen en systemen achter de producten blijven vaak onbesproken. Echter, om de politieke betekenissen van naoorlogs meubeldesign te kunnen ontcijferen, is het volgens de samenstellers belangrijk om de systemen en mechanismen van productie, distributie, promotie en consumptie in beeld te brengen. Onderzoek naar het object alleen is niet voldoende, een object krijgt pas betekenis binnen zijn context. Door de nadruk te leggen op de historische, economische en politieke context wijkt The Politics of Furniture af van eerdere publicaties over naoorlogs meubilair.

Het boek begint met een anekdote over de Franse premier Georges Pompidou en zijn vrouw Claude. In 1971, twee jaar na hun intrek in het Élysée-paleis te Parijs, nodigde Claude het populaire Franse weekblad Paris Match uit voor een bezichtiging van de privévertrekken. Op een foto in het tijdschrift is Claude afgebeeld in haar interieur, zittend aan een eettafel van Eero Saarinen uit 1957. De moderne witte ronde eettafel was slechts een van de wijzigingen die het presidentiële echtpaar, dat bekend stond als fervente liefhebbers van moderne kunst en cultuur, aanbracht toen ze het presidentiële paleis betrokken. Door meubels van moderne ontwerpers als Saarinen en Ludwig Mies van der Rohe te combineren met historische meubelstukken die hun voorgangers Charles en Yvonne De Gaulle hadden aangeschaft, gaven de Pompidou’s uitdrukking aan hun visie op het moderne Frankrijk waarin traditie en moderniteit samenkwamen.