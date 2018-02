Neerlands trots!

Recensie — 12.02.18

Mieke Dings

Afstand schept inzicht. En dat geldt zeker voor mijn blik op Nederlands kwaliteiten. Nog nooit ben ik zo trots geweest op Nederland als in de 1,5 jaar dat ik nu in Singapore woon. En dan doel ik niet alleen op het wereldberoemde Trumpfilmpje van Zondag met Lubach of op ’t feit dat Wilders bij de verkiezingen toch niet zo groot werd als gevreesd, maar vooral op de Nederlandse waterkennis. Nu moet ik toegeven dat het bijna onmogelijk is om daar niet trots op te zijn, als de eerste de beste Singaporese taxichauffeur het verhaal over Hansje Brinker die z’n vinger in de dijk stak zo even uit z’n mouw schudt en mensen van over de hele wereld je er steeds – vol bewondering – aan herinneren dat Nederland “toch voor een derde onder de zeespiegel ligt?”. En dan zijn er natuurlijk nog de vele Nederlandse bureaus en bedrijven die puur en alleen in Singapore zijn om de waterkennis aan de man te brengen en die met open armen ontvangen worden.

Deze internationale lof staat in schril contrast met Nederlands eigen gebrek aan trots, of misschien wel vermoeidheid met het onderwerp. De verhalen over de lage landen, de Afsluitdijk, de watersnoodramp en de daarop volgende Deltawerken en natuurlijk de hoge waterstanden in de jaren negentig zijn al zo vaak verteld. En ze zijn voor de meesten toch wat ver van hun bed, letterlijk en figuurlijk. De afgelopen jaren zijn er dan wel verschillende pogingen gedaan om ons er aan te herinneren dat de grote waterwerken allemaal niet zo vanzelfsprekend zijn – denk aan de in 2014 gelanceerde app Overstroom ik? en de in 2016 uitgezonden televisieserie Als de dijken breken – maar tot een hernieuwde trots op onze waterkennis hebben die tot dusverre nog niet geleid. Tot dusverre.

Dat er juist alle reden is tot hernieuwde trots, maken de recentelijk verschenen en van prachtige foto’s voorziene waterboeken Voorbij de dijken. Hoe Nederland met het water werkt (nai010 uitgevers) en Ruimte voor de rivier. Veilig en mooi landschap (uitgeverij Blauwdruk) wel duidelijk. Beide boeken gaan over de typisch Nederlandse omgang met het water, die de laatste decennia kortweg veranderd is van het water buitenhouden tot het water binnenhalen, Voorbij de dijken dus. Deze nieuwe omgang is gekozen om niet alleen aan de nieuwste veiligheidseisen te kunnen voldoen – die vanaf vorig jaar nog hoger liggen dan ze in Nederland toch al lagen [1] – maar om daarbij ook ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Want daar schortte het bij de oudere dijkverzwaringen nogal eens aan. Hoe bewonersprotest, in combinatie met nieuwe inzichten over natuur en ecologie én de hoge waterstanden van de jaren negentig uiteindelijk geleid hebben tot deze nieuwe omgang met het water, zetten in beide boeken respectievelijk Marinke Steenhuis en Fred Feddes in indrukwekkende essays uiteen.