Urban TV — 24.02.18

Vakantie TV tips van Urban TV Guide

Wies Sanders

De TV programma’s van afgelopen maand en komende week die je echt nog eens moet zien. Dit keer onder andere met stadsnatuur en natuurlijk China.

Still uit The Florida Project

Een van de missende Oscarnominaties: The Florida Project Wie ooit in Orlando, Florida is geweest zal de omgeving herkennen: één groot Disney World van zuurstokkleuren, gebouwen als oversized speelgoed in een permanent sprookjesland. In de film The Florida Project is die omgeving nu eens niet de set voor een blije familiefilm, maar is het het contrastdoek voor een aangrijpend drama over een gezin dat overleeft van dag tot dag. In het rozegekleurde goedkope motel Magic Castle verblijven niet alleen verdwaalde toeristen, maar ook deze permanente bewoners, die nergens anders terecht kunnen. Alhoewel een fictief verhaal, staat het dichtbij de werkelijkheid: een groot deel van de cast woont ook echt in dit motel en de dagelijkse praktijken wijken niet veel af van die van hen. Deze backstage tour van Disney is indrukwekkend en krijgt de Urban TV Guide Oscar voor het beste gebruik van een reële stad in een fictief drama. In bioscopen in het hele land.

Op 1 maart gaat de langverwachte documentaire De Wilde Stad in première. Na het succes van De Nieuwe Wildernis, met spectaculair gefilmde natuur, is dezelfde draaiwijze in Amsterdam toegepast. Bij DWDD was er een voorproefje te zien. Omdat het blijkbaar nog steeds ongelooflijk en grappig is dat de natuur als een goede buur in de stad woont, wordt het verhaal koddig gemaakt. Een Amsterdams pratende kat loopt door de stad en vormt de rode draad van het verhaal. Een kat als protagonist werkte prima in de poëtische film Kedi, omdat daar jarenlang het echte leven van die katten in Istanboel werd gevolgd. In de Wilde Stad is het een fotomodel-kat, die de stationslift neemt. Hij drukt nog net niet op het knopje. Desalniettemin vormen de adembenemende beelden een grote toegevoegde waarde aan het aanbod van stadsnatuurfilms, zoals het informatieve Stadsmormels of het hilarische Fauna en Gemeenschap.

Still uit Dwars door China (foto Ruben Terlou van de website China op VPRO.

De serie Door het hart van China is het vervolg op Langs de oevers van de Yangtze. Ruben Terlou interviewt Chinezen over de snelle ontwikkelingen in het land, met daarbij ook zo nu en dan aandacht aan de ruimtelijke ontwikkelingen. Een basiscursus China met prachtige foto’s, ook te zien op de website China op VPRO. Tip: A.s. zondag wordt de aflevering gevolgd door een waarschuwende Tegenlicht-uitzending over Alibaba, het Walmart+Amazon van China.