At the edge – of the land, of the ocean, of change – Archiprix 2017

Nieuws — 01.03.18

Marit Noest

Het afstudeerontwerp van Marit Noest richt zich op het klimaatbestendig maken van Asbury Park, een klein kustplaatsje in New Jersey (USA) met een grote afhankelijkheid van toerisme.

Het plan ‘Sandy Shores’ transformeert de smalle grens tussen land en water tot een brede, multifunctionele kustzone waarin alle lokale wensen worden opgenomen in één overstijgend dubbel-duinlandschap. Zelfs de kleinste ingrepen dragen bij aan dit grotere doel. Strandopgangen stimuleren duinvorming en zetten aan tot nadenken over een nieuwe vorm van kustmanagement. Flexibele seizoenswoningen, evenementen ruimten in duinvalleien en een fiets-boardwalk verbinden het duinlandschap met de lokale economie. Waterdoorlatende parkeerplaatsen geven plek aan toeristen in het hoogseizoen en vormen tijdens een storm een stedelijke variant van uiterwaarden. Het multifunctionele duinlandschap verbindt al deze ingrepen tot een veilige en aantrekkelijke kustzone. Zo worden kustplaatsen geïnspireerd en geactiveerd in de richting van een nieuwe vorm van kustbeheer in Amerika.

Een dergelijke integrale aanpak van de kust is hard nodig. In oktober 2012 onderstreepte ‘Superstorm’ Sandy wederom de paradox van de aantrekkelijkheid en het gevaar van leven aan de kust. Snel daarna, kwamen er plannen om de kust beter en sterker te herbouwen. Ondanks deze goede bedoelingen werden grote delen van New Jersey precies teruggebouwd zoals ze voor de storm waren. Het lijkt een déjà vu naar de essays van Ian McHarg uit 1966 waarin hij beschrijft hoe de kust van New Jersey reageert op een verwoestende orkaan en een voorbeeld zou moeten nemen aan Nederlandse kusten. Nu, vijftig jaar later, lijkt deze discussie nauwelijks verder gekomen te zijn.