De steenfabriek, een deconstructie – Archiprix 2017

Nieuws — 08.03.18

Steffie de Gaetano

Gedurende de 20e eeuw ondergingen het landschap en de skyline van Arnhem langs de Nederrijn drastische veranderingen ten gevolge van de intensieve kleiwinning voor de baksteenindustrie. In 1928 start steenfabriek Elden met de productie van klinkers in een nieuwe vlamoven. De mechanisatie en reorganisatie van deze industriesector dwong de steenfabriek Elden te sluiten in 1992.

Het uiterwaardenpark Meinerswijk van Arnhem is een gevarieerd gebied met bijzondere natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Kenmerkend voor dit landschap is de historische gelaagdheid: de aanwezigheid van resten van een Romeins fort, de IJssellinie en de baksteenindustrie. De baksteenindustrie transformeerde het gebied door het winnen van klei waardoor kleiputten ontstonden, daardoor is Meinerswijk deel geworden van het industrieel erfgoed.