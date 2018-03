Echo’s van de natuur

Feature — 30.03.18

Ive Stevenheydens

Natura Naturans oogt compact en lijkt bijgevolg op het eerste zicht vrij beperkt. Al van bij binnenkomst openbaart een relatief omvangrijk centraal geplaatst plateau – in de perstekst heet dit een campo marzio – met daarop alle maquettes van de werken die in de tentoonstelling te zien zijn. Rondom hangen kleurenfoto’s op middelgroot formaat, aan de rechterkant van de zaal zijn vijf niches ingericht als videoruimtes. Zwarte golvende velours gordijnen omzomen het geheel. In de vrij sombere zaal zorgt de scenografie van de architect en curator van deze tentoonstelling Christian Kieckens in samenwerking met de uitgekiende belichting ervoor dat zowel het plateau met de maquettes als de foto’s lijken te zweven in de ruimte. Hier is niet enkel een veelvoud van projecten en ideeën tentoongesteld, tussen de verschillende voorstellen ontstaan ook tal van inhoudelijke en vormelijke lezingen. Bovendien staan de werken zodanig opgesteld dat ze met ‘vertraging’ naar elkaar refereren: een maquette aan het begin van de zaal verwijst bijvoorbeeld naar een foto rechts achterin.

De titel van de tentoonstelling, Natura Naturans, verwijst niet enkel naar de teksten van de kunstenaar Giuseppe Penone (°1947), een inspiratie voor Ralf Coussée (°1959) en Klaas Goris (°1960). Dit uit de middeleeuwen stammend begrippenpaar werd ook door de filosoof Baruch Spinoza gehanteerd – met als pendant de geschapen natuur – natura naturata. Natura Naturans betekent zoveel als de natuur ‘natuurt’, de natuur die doet wat ze hoort te doen, de scheppende natuur. En zo willen deze architecten zichzelf ook positioneren. Tenminste, dat leren de Spaanse en Nederlandse muurteksten, geschreven door het gelijkgestemde Catalaanse RCR Arquitectes. . Zo lezen we: “Het is op deze wijze dat de architecten zich willen voorstellen, als ‘Natuur’: De mens is noch toeschouwer, noch acteur. Hij is simpelweg natuur.”

Een van die – hoogst belangrijke – echo’s vormt de bijdrage van Marie-Françoise Plissart (°1954 ). Deze kunstenaar, fotografe en filmmaakster nam de opdracht op zich om het werk van de architecten te fotograferen en filmen. Ze deed dit over de loop van een aantal jaren, met precisie en engelengeduld. Plissarts werk verheldert de realisaties van COUSSÉE & GORIS. Ze positioneert zich ingetogen en afstandelijk.Haar foto’s en video’s tonen in de eerste plaats hoe de architectuur gebruikt wordt. Toch is ze niet objectief. Met de keuze van haar camerastandpunt, in de montage van de video, en in het format dat ze kiest, voegt ze immers ook (persoonlijk) commentaar toe. En dat gaat vaak gepaard met subtiliteit en humor. Plissart registreert, maar als een persoon in een film bijvoorbeeld een gekke beweging maakt, dat klapwiekend kind in het belevingscentrum van het Zwin!, laat ze dat in het werk. Haar input maakt dat de architectuur van COUSSÉE & GORIS ‘natuurlijk’ aanvoelt, dat ze ‘natuurt’.

Deze tentoonstelling ‘leeft’ niet alleen, ze huppelt en sprankelt. Daar is vooral het videowerk verantwoordelijk voor. Zo zien we op een flatscreen in de white cube van de Antwerpse galerij Zeno X (ontwerp 2008, realisatie 2011-2013) technici en installateurs, de galeriehouder en de kunstenaar Michael Borremans aan het werk. Gefilmd vanuit een vast camerastandpunt zijn ze in de weer met manshoge schilderijen. We volgen hier, haast als een voyeur, het proces van selectie en plaatsing: het wikken en wegen, de discussies en de uiteindelijke keuzes waar welk werk precies in de tentoonstelling zal komen te hangen. Even verderop, op het centrale plateau, staat de maquette van het gebouw: de sobere, feitelijke en abstracte versie van het leven dat hier aan de gang is.

Plissart wendt ook een fixed standpunt aan in het project Boerekreek, een manege van het jeugd- en recreatiedomein in het dorpje Sint-Jan-in-Eremo (2003, 2005-2007). We zien een zevental meisjes te paard rondjes stappen, aangemoedigd en begeleid door twee instructrices. De stap zal later plots overgaan in draf, hetgeen (ongewild?) ietwat op de lachspieren werkt. Plissarts eenvoudige longshot toont niet enkel de functionaliteit maar ook de sobere schoonheid van de ruimte met haar houten gebinte, raak gekozen raamuitsparingen en spiegels (gebruikt voor het trainen) die zorgen voor een uitgekiend spel van licht en schaduw.