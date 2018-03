Over de architectuur van de actualiteit

Recensie — 16.03.18

Joep Gosen

Op dinsdag 27 februari gaf Roeland Dudal van AWB (Architecture Workroom Brussels) een gastcollege aan de UHasselt. AWB is in Nederland vooral bekend als een van de curatoren van IABR 2018+2020 – The Missing Link, en van hun visionaire voorstel voor de ontwikkeling van Brabant-Stad.

Roeland Dudal en mede oprichter Joachim Declerck[1] focussen zich op het promoten van de rol van het ruimtelijk ontwerp en het formuleren van noodzakelijke antwoorden op maatschappelijke vraagstukken, in een steeds verder verstedelijkende wereld. AWB is daarmee een “denk-en-doe-platform” voor innovatie. Daarom bouwen ze niet, maar plaatsen zich op het middenveld tussen cultuur, politiek en ontwerppraktijk. Anders gezegd: ze positioneren zich tussen overheid en (potentiële) opdrachtgever, tussen mogelijke gebruiker en architect. Zo willen ze het debat over onze ruimtelijke omgeving in de meest brede zin begeleiden en mee de uitkomst sturen of formuleren. Ze doen dat vanuit datgene wat onze maatschappij ontbeert: een allesomvattende visie op een toekomstbestendig benutten van beschikbare ruimte en bronnen. Hoe ze dat doen, welke strategieën ze gebruiken, hoe ze presenteren en naar een conclusie toe werken illustreerde Dudal door middel van een aantal projecten.

The Ambition

Op de Biënnale van Venetië van 2012 werd “the Ambition of the Territory”[2] voorgesteld. Vlaanderen – als deel van een groot verstedelijkt gebied in Noordwest Europa – is een oeroude urbane ecologie die in een hedendaagse ruimtelijke crisis verkeert. Een versnipperde confetti van verstedelijkte agrarische gebiedjes met flarden landschap en infrastructuur daartussendoor. Als we zo doorgaan wordt alle resterende leefbaarheid (natuur, open ruimte, doorstroming, …) geconsumeerd. De zeer grote ecologische voetafdruk van België (nr. 6 wereldwijd) is volledig terug te voeren op deze manier van stedenbouw. Maar dat veranderen is een gevoelig onderwerp. Politieke partijen als de N-VA houden liefst alles bij het oude en gaan door met het subsidiëren van de private consumptie van land.

Belgische architecten zijn zeer bekwaam geworden in het omgaan met deze complexe ruimtelijke condities en hebben er zelfs faam mee verworven. Maar hun talent tot het maken van mooie plannen lost het probleem niet structureel op. Als voorbeeld: het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen[3] streeft meer compactheid na. Het gevolg is een pragmatische reactie: de bouw van appartementsblokken aan de rand van de stad (want daar is nog plaats) die op opgeblazen eengezinswoningen lijken (want dat is de vormentaal die we kennen). Er wordt dus niet nagedacht over kwaliteit, toegevoegde waarde en een toekomst waarin we willen leven.

The Ambitition zette weer eens deze ruimtelijke conditie op kaart. In tegenstelling tot eerdere kritieken als Braems “lelijkste land ter wereld” en Deleu’s “laatste steen van België” was de tentoonstelling niet de conclusie maar het startpunt voor dialoog. In de Singel werd in het schaal 1:2 nagebouwde Belgisch Paviljoen in diverse sessies gedebatteerd over de toekomst van Vlaanderen. Onder anderen de diensthoofden van ‘landbouw’ en ‘ruimtelijke ordening’ zaten voor het eerst samen om te praten over prangende punten en ontwerpvragen.