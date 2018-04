De antenne van het dak

Recensie — 17.04.18

Michiel Huijben

Wat hebben wij met insecten gemeen? In de tentoonstelling The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017 onderzoekt architectuurtheoreticus Mark Wigley de rol en invloed van de antenne op onze gebouwde omgeving.

“Wat als gebouwen niet op de grond staan, maar aan de hemel hangen?” Met deze vraag, die functioneert als een gedachtenexperiment, opent de architect en schrijver Mark Wigley de tentoonstelling ‘The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017’ in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Voor wie enigszins bekend is met Wigley’s werk komt een dergelijke premisse niet compleet als verrassing: gedurfde statements of uitgangspunten zijn wel vaker onderdeel van zijn werk (zijn boek ‘White Walls, Designer Dresses’, bijvoorbeeld, legde verbanden tussen modernistische architectuur, mode en ‘witheid’). In Het Nieuwe Instituut probeert Wigley het belang van de antenne in architectuur aan te tonen.

Wij walgen van de meeste insecten en zien zelden hun nut, maar zij bevolken al honderden miljoenen jaren deze planeet. In vergelijking met hen is het, zoals Wigley zegt, alsof de mens zojuist gearriveerd is, zojuist zijn koffers op de grond heeft laten ploffen en net om zich heen is beginnen te kijken. Kleine kans dus eigenlijk dat insecten met ontzag naar ons kijken, een diersoort die amper gearriveerd is en in de korte tijd dat ze op de planeet is, het al voor elkaar heeft gekregen deze te vernietigen.

Wigley’s expositie is onderdeel van het onderzoeks- en expositieprogramma ‘Dissident Gardens’ dat de rol van natuur in design onderzoekt. In ‘The Human Insect’ wordt dit thema slechts losjes benaderd: door de rol van de antenne in (en als) architectuur te verkennen wordt (volgens de zaaltekst) de samensmelting van mens en technologie onderzocht. Dat de natuur in deze expositie bijna een voetnoot blijft, mag de pret niet drukken.