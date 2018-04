Een poëtica van het wonen

Feature — 03.04.18

Pieter Hoexum

Wat is het tegenovergestelde van dakloos? Wat betekent het een dak boven je hoofd te hebben? Een dak is niet alleen bescherming tégen (wind en regen en dergelijke), maar is ook ergens goed vóór. Een huis biedt niet alleen onderdak, maar ook ruimte en tijd om vrijuit te dagdromen, zoals de Franse Filosoof Bachelard schreef in La poétique de l’espace (1958).

Het dak is het eerste van het huis dat ik zie. De heg in de voortuin is zo hoog dat het huis vanaf de weg, waarover ik reikhalzend van nieuwsgierigheid kom aanlopen, nauwelijks te zien is; alleen het hoge rieten dak steekt er zichtbaar bovenuit. Als ik het ijzeren tuinhekje open – wat lastig gaat – en over het tegelpad naar het huis loop, zie ik pas goed hoe groot het dak is in verhouding tot het huis. Een bontmuts die over de oren en tot op de wenkbrauwen is gezakt; een grote theemuts op een kleine theepot.

Het huis is niet echt de deftige villa die ik hier, in het kunstenaarsdorp Bergen, verwacht; het heeft meer iets van een Engelse cottage, met zijn pittoreske overkragende rieten dak, prominente erker en gevel van gepotdekselde planken. Maar omdat het geheel enige elegantie niet ontzegd kan worden, doet het dak mij bij nader inzien denken aan zo’n klokhoedje dat filmsterren uit de jaren twintig op foto’s altijd dragen, wellicht ook omdat het huis uit dezelfde periode stamt. Hoe dan ook, de eerste indruk is meteen gunstig: dit huis biedt werkelijk onderdak. Hier ben je zelfs het tegenovergestelde van dakloos, hier wordt je behoed.

Mijmeren

Een maand mocht ik in het Adriaan Roland Holsthuis verblijven, door de naamgever ter beschikking gesteld aan de literatuur, dat wil zeggen: er mogen tegenwoordig schrijvers, vertalers en dichters logeren en werken. Ik gebruikte die maand met name om na te denken, te lezen en te schrijven, over het begrip thuis. Ik was benieuwd of en zo ja hoe, ik mij thuis zou voelen in dit door anderen ingerichte schrijvershuis in een kunstenaarsdorp… In een huis dus dat volkomen verschilt van mijn rijtjeshuis in een buitenwijk van een provincieplaats.

Als leesvoer had ik – natuurlijk – ook La poétique de l’espace (1958) van de Franse filosoof Gaston Bachelard meegenomen, overigens in Engelse (en gedeeltelijk Nederlandse) vertaling. Dat boek geldt immers als hét boek over intimiteit, in de zin van innigheid, vertrouwdheid, en vooral van huiselijkheid. Als er een filosofisch boek is dat over thuis gaat, dan is het dit boek wel. Het boek is sowieso, na een tijd een geheimtip onder architecten en in architectuur geïnteresseerden te zijn geweest, een ware klassieker geworden, zeker sinds de Engels vertaling verkrijgbaar is. Op de site aeon.co verscheen onlangs een mooi essay over het boek, met daarbij linkjes naar een oud tv interview met de filosoof, die er overigens precies zo uit blijkt te zien als je verwacht: een oude wijze met een lange baard, een “druïde”, in een met boeken overladen kamer. Het Nederlandse literaire tijdschrift Raster wijdde in 2006 een heel nummer aan Bachelard. In OASE#34 over het interieur is een vertaling van Bachelards Over hoeken opgenomen en in de reuze bloemlezing Dat is architectuur. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw, samengesteld door Hilde Heyne et.al. zijn enkele zeer korte maar zeer bruikbare fragmenten opgenomen (de meeste vertalingen hieronder zijn daaruit overgenomen.)

In La poétique de l’espace vraagt Bachelard zich af of het, “op basis van herinneringen aan alle huizen waar we beschutting vonden en van de beelden van alle huizen die we in onze dromen bewoonden” mogelijk is “een intieme, concrete essentie” te ontdekken, oftewel, de essentie van thuis. Wat is de “de unieke waarde van al onze beelden van beschermende intimiteit?” Bachelard wil laten zien dat “het huis een van de belangrijkste krachten vormt tot integratie van de gedachten, herinneringen en de dromen van de mens.” Oftewel, thuis is de plek waar de bewoners letterlijk en figuurlijk op verhaal kunnen komen; losse indrukken en flarden van gedachten, herinneren, fantasieën en dromen kunnen langzaam tot een soort eenheid worden, een eigen verhaal gaan vormen.

“De meest kostbare weldaad van het huis” is volgens Bachelard dat het huis de dromer beschermt, “het huis staat ons toe in vrede te dromen.” Dat is erg mooi gezegd, het slaat in elk geval precies op mijn verblijf hier in het Roland Holsthuis. Als ik in een woord moet zeggen wat ik hier al die tijd deed, dan is het: mijmeren.