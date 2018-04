Het tiny house als daad van activisme

Opinie — 26.04.18

Gerrit Kramer

Alles is aan mode onderhevig, zo ook de woningbouw. Eens in de zoveel tijd duikt er een nieuwe beweging op, ontstaan nieuwe gedachtes en wordt er gezocht naar nieuwe vormen. Aan het begin van deze eeuw was zelfbouw een tijdlang populair. De Vinex-formule was uitgewerkt en had last van een negatief imago, de forse woningproductie van de jaren ’90 was onvermijdelijk tot een einde gekomen. De noodzaak was ook verdwenen, er hoefde niet veel meer te worden gebouwd. Daarmee werd ruimte gegeven aan het geloof van de zelfbouw dat aan haar onderdanen verkondigde dat het rijtjeshuis in al zijn variaties eindig was. Verlossing kon worden bereikt door zelf te bouwen. Want vormgeven aan het eigen leven, dat was ook vormgeven aan de eigen woning. Slechts het maken van keuzes over het interieur was nodeloze beknotting. Een beeld van positivisme dat werd gedeeld door vele gemeentebesturen, in evenzoveel plaatsen.

Hoe het er aan toegaat in de woningbouw, is afleesbaar in Almere. De plaats die vooral erg graag wil, met de overmoed van een losgeslagen puber. Stedelijkheid, groeimachine van de Randstad, modegevoelig en inclusief, om het kernachtig te schetsen. De woningbouw in Almere vormt een geordend en haast thematisch geheel, met kernen als Haven, Stad en Buiten, waar steeds weer een nieuwe laag volgens de toen geldende mode is bijgegroeid. Ook tiny houses komen hier tot wasdom, met oprechte bescheidenheid.

Maar waar komt die tiny house movement eigenlijk vandaan? Is het een intense afkeer van het rijtjeshuis en een neiging om een minimum aan materialisme aan de dag te leggen? De tiny house movement valt niet los te zien van de verrichtingen van Carel Weeber. De ex-architect, zoals hij zichzelf noemt, lichtelijk recalcitrant en met een intense afkeer van het bevoogdende karakter van de overheid. Het is niet aan de overheid maar aan de mensen zelf om beslissingen te nemen over hun woonvorm. Om vrijheid na te streven en niet de disciplinerende werking van de markt te volgen, die dure woningen en hoge hypotheken voorschrijft. Er moeten alternatieve woonvormen zijn, zo stelde hij in 1997. Voor Weeber gaat het dan om stacaravans, woonarken en eenvoudige, zo nodig verplaatsbare woningen. Alles is acceptabel, zo lang de kosten beperkt blijven. Dat is de essentie van wat het ‘wilde wonen’ is gaan heten.