Leuk (klein) project: bushuis

Nieuws — 24.04.18

Zeinstra van Gelderen architecten

Bijzonderheden

Dit project is voortgekomen uit een kunstopdracht van de gemeente Ede. Het Bushuis ligt naast de bushalte die een aantal grote onderwijsinstellingen bedient. We hebben bewust gekozen voor een huisje met een uitgesproken archaïsch uiterlijk (schuin dak, schoorstenen en luiken) waarbij we ook inspiratie vonden bij twee prachtige kapellen in de Skogskyrkogården in Stockholm. Van Gunnar Asplund namen we het grote overstek aan de voorkant over en bij de mysterieuze kapel van Sigurd Lewerentz intrigeerde het feit dat dit gebouwtje meestal gesloten is en iedereen door het sleutelgat naar binnen gluurt om het prachtige chiaroscuro interieur te kunnen zien.