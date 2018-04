Recensie — 11.04.18

Landschapsarchitectuur als noodzaak voor onze moderne civilisatie

Minke Mulder

“To build a garden means to act ethically and aesthetically“. Landschapsarchitect Roberto Burle Marx stond bekend als kunstenaar die ‘doet wat hij zelf wil’. In het boek Roberto Burle Marx Lectures: Landscape as Art and Urbanism ontdekt Gareth Doherty de theoretische basis achter de werken.

spread uit Roberto Burle Marx Lectures: Landscape as Art and Urbanism

Roberto Burle Marx (1909 – 1994) is een Braziliaanse beeldend kunstenaar en landschapsarchitect, en zoals bij de uitreiking van de Fine Arts Medal of the American Institute of Architects (1965) werd gezegd: “the real creator of the modern garden”. Opgeleid als beeldend kunstenaar, maar opgegroeid met een liefde voor tuinieren, heeft Burle Marx deze twee interessen gecombineerd op het moment dat in Brazilië het modernisme bloeide en architectuur en stedenbouw zich vernieuwden. Zijn unieke stijl heeft hij tot uitdrukking gebracht in schilderijen, sculpturen, tuinen en parken en definieert zich door grote organisch gevormde (plant)vlakken, bestaande uit contrasterende kleuren en texturen. Beroemde werken zijn onder andere de daktuin op het Ministerie van Onderwijs en Gezondheid uit 1938 (architectuur door Lucio Costa, Oscar Niemeyer en onder supervisie van Le Corbusier) en Copacabana Strandpromenade in Rio de Janeiro uit 1970. Van al zijn projecten schilderde Burle Marx zelf ook de plantekeningen die onder andere tentoongesteld zijn in het Museum of Modern Art in New York in 1991.

spread uit besproken boek

Doordat internationale erkenning al vroeg in zijn carrière kwam, is er over Burle Marx veel gepubliceerd. In veel van deze publicaties wordt een eenzijdig beeld geschetst: een artistieke genie die vanuit het niets tot prachtige composities komt. In weinig van deze publicaties komt Burle Marx aan het woord. Het boek Roberto Burle Marx Lectures. Landscape as art and urbanism, samengesteld en bewerkt door landschapsarchitect Gareth Doherty, publiceert voor het eerst door Burle Marx gegeven lezingen en geeft zo de landschapsarchitect zelf het woord. Het boek is tot stand gekomen doordat Haruyoschi Ono, Burle Marx’ opvolger bij zijn studio Burle Marx & Cia., de ruwe versies van alle door Burle Marx gegeven lezingen schonk aan Doherty tijdens een bezoek in 1996, twee jaar na de dood van Burle Marx. Samen met Ono werd het aantal teruggebracht naar 9 lezingen en aangevuld met drie Engelse vertalingen, die naderhand nog in het archief van het bureau zijn gevonden. Doordat het materiaal alleen bewerkt is om de leesbaarheid te vergroten, is er herhaling van stof in de verschillende lezingen. Daarom loont het zich het boek tussendoor even weg te leggen, stukken hardop te herhalen en de boodschap te laten bezinken. In elke lezing wordt een ander accent gelegd, waardoor de argumentatie van Burle Marx telkens anders belicht wordt. Er zijn drie hoofdlijnen te ontdekken in de beweegredenen van Burle Marx. Het gaat om de vormgevende rol van de ontwerper, het gebruik van lokale plantgemeenschappen en de rol van de landschapsarchitect in de moderne stad.

spread uit besproken boek

In 1928 werd Burle Marx door zijn ouders meegenomen naar Berlijn waar ze een jaar verbleven. Hier maakte hij tijdens zijn muziekstudie kennismaakte met moderne kunst. De werken van Picasso, Klee en Matisse inspireerden hem om, terug in Brazilië, beeldende kunst te studeren. Daarnaast experimenteerde hij in zijn tuin, waar hij planten combineerde op basis van contrast in kleur en textuur, net zoals een schilder dat op zijn doek zou doen. Burle Marx’ uitgangspunt bij het ontwerpen van landschappen was primair die van een kunstenaar, met topografie als doek en planten, stenen en water als middelen voor een plastische compositie. Burle Marx heeft een sleutelrol gespeeld in de (her)waardering van lokale flora. Door jungle-expedities voor het ontdekken van plantgemeenschappen en veredeling in zijn eigen kwekerij ontwikkelde hij een uniek metier voor de Braziliaanse landschapsarchitectuur. Hij wilde af van het importeren van Europese soorten, wat bij zijn cliënten in het begin van de 20e eeuw nog zeer in de mode was. Door zelf te zorgen voor zijn plantmateriaal en hiermee te experimenteren, maakte hij onderhoudsarme en kleurrijke beplantingsplannen. Burle Marx stelt dat landschapsarchitectuur het beste werkt als plantgemeenschappen uit de eigen klimaatzone benut worden.

spread uit besproken boek