Nieuws — 25.04.18

Roseform – Archiprix 2017

Mārtiņš Dušelis

Mārtiņš Dušelis presenteert met zijn project een architectonisch en een stedenbouwkundig ontwerp voor een serie gebouwen op het braakliggende terrein boven de treintunnel in Rotterdam Zuid.

Brug

De architectuur van Roseform combineert een krachtige vorm, eenvoud, uitgelezen materialiteit, diepgang, gevoeligheid en variatie. Het nestelt zich zonder spektakel in de bestaande omgeving. Als startpunt voor het stedenbouwkundig ontwerp ging ik uit van de theorie van de ‘Grossform’ van O.M. Ungers. Dit betekent dat de architectuur krachtig genoeg moet zijn om betekenis te hebben op de schaal van de stad. Op dat niveau wordt de geschiedenis van de locatie opnieuw geformuleerd door het plangebied weer te verbinden met het centrum, de omliggende wijken en door het zodanig te herdefiniëren dat het door de mensen weer gezien wordt als bestemming. Op wijkniveau vult het de leegte van het bestaande park door de introductie van nieuwe families, kleine bedrijfjes en de routes voor de omwonenden door het park. Roseform medieert op die manier tussen een pluralistische, gefragmenteerde openbare ruimte en een geheel individuele privé ruimte.

Ligging in Rotterdam

Situatie

Om bovenop de treintunnel te kunnen bouwen zijn bijzondere constructieve oplossingen vereist. De oplossing is gevonden in de speciale constructie van de parkeergarage. Die heeft de vorm van een enorme doosligger die de overspanning van de tunnel verzorgt en de krachten verdeelt. Het is tegelijkertijd een cruciaal onderdeel van het ontwerpconcept. Het parkeergrid definieert de woningbreedte. Elke unit herbergt twee woningen, het achterste appartement met een entree op de begane grond en een tuin, het andere met een galerijontsluiting en een balkon.

Gemeenschappelijke binnentuin

De appartementen zijn zo geordend dat ze een blok vormen met privé tuinen en een gemeenschappelijke tuin in het midden. Die laatste wordt vervolgens ontsloten door een verbinding met een publieke route die eveneens het torengebouw met een publieke functie bedient. Het architectonisch ontwerp is bescheiden, maar het is zeer aanwezig in de stad. Het ontwerp biedt door de krachtige hoofdopzet een maximale vrijheid aan de individuele onderdelen. De monumentaliteit geeft de bewoners waardigheid zonder de identiteit van hun klasse te verhullen. Het Archi-engineering project vormt een combinatie van architectuur en engineering die lokale ruimtelijke en architectonische problemen oplost.

Langsdoorsnede