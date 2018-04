Urban TV Guide energieweek

Urban TV — 29.04.18

Wies Sanders

Deze week staat in TV-land in het thema van (oorlog maar ook van) energietransitie. Twee kritische reportages over wind-en kernenergie en een driedubbele reportage over The Cities of Tomorrow.

We staan aan de vooravond van een derde industriële revolutie. Stedelijke bevolkingsgroepen blijven groeien en wekelijks verhuizen een miljoen mensen over de hele wereld naar de stad. In dit tempo zal 70% van al het menselijk leven in 2050 geconcentreerd zijn in steden. Hoe gaan we om met de explosie van de stedelijke bevolking en de kolossale problemen die dit met zich meebrengt? Cities of Tomorrow bereidt ons voor op deze nieuwe stedelijke realiteit en werpt een aantal grote vragen op over onderwerpen als duurzame groei, digitale intelligentie, faciliteiten, transport en energie. De serie neemt de kijker mee op reis rond de wereld om de meest innovatieve en fascinerende van deze stedelijke experimenten te ontdekken, door middel van drie afleveringen: New Cities, Smart Cities en Urban Farms. De serie is in 2015 op Arte te zien geweest, nu dan met Nederlandse ondertiteling.

De monitor is een programma in de stijl van keuringsdienst van waarde of factcheck van NRC, maar dan met crowdsourcing van publiek. Dinsdag 1 mei staat een uitzending op stapel over het dilemma van windmolens versus vogels. Vogels raken leefgebied kwijt als gevolg van de draaiende wieken. De energietransitie is nog maar nauwelijks op gang en nu al is de weerstand van ruimtelijke inpassing groot. Klimaatconflict in de polder was de eerste uitzending, op 1 mei dus het vervolg over windmolens.

Tegelijkertijd bij de zuiderburen op CanvasTV is dan de documentairereeks Watt over de Belgische energietransitie zien, en dit keer is kernenergie aan de beurt. Nederland is aan het gas, België is aan het uranium, van oudsher in Congo gewonnen. Deze week was er het zoveelste incident in een van de reactoren van Doel.

Dinsdag 1 mei: 21.25 NPO2 en 20.55 Canvas

Beide programma’s zijn na afloop in de landen van uitzending te herbekijken.