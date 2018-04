Urban TV Tip voor het weekend

Urban TV — 20.04.18

Wies Sanders

Julien Temple is een filmmaker die midden in de punkscene zat, met een filmcamera. Feitelijk is hij daar nooit meer uitgekomen, resulterend in een serie documentaires over o.a. Sex Pistols en Joe Strummer (The Clash, er zijn mensen die dat niet weten). Maar hij pakt zo nu en dan ook uit met een documentaire over stadscultuur. London, the modern Babylon of Rio 50 Degrees, wervelende, bijna epilepsie-veroorzakende beeldwisselingen van zo’n stad door de jaren heen. En met een passende lokale soundtrack, uiteraard.

De documentaire Salt of the Earth was vorig jaar bij ArchiNed Unplugged te zien en als je het gemist hebt, dan heb je zondag de herkansing op CanvasTV. Het is een biopic over de Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado. Salgado is opgeleid en werkzaam als econoom. Op een dag koopt zijn vrouw, die architect is, een fotocamera voor haar werk; het leven van Salgado en zijn gezin zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. De indrukwekkende foto’s die Salgado maakte, zijn inmiddels onderdeel geworden van het collectieve geheugen. Indringend in zwart-wit tonen ze waartoe mensen in staat zijn. The Salt of the Earth is adembenemend mooi gefilmd door Wim Wenders en Salgado’s zoon Juliano. Het verhaal is bijna ongeloofwaardig, maar hé, het is een documentaire, dus waar gebeurd. The Salt of the Earth zal je wereldbeeld meer dan een beetje doen opschudden.

Zondag 22 april 22.00 uur op Canvas