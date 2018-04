Wat wil het ding?

Recensie — 20.04.18

Pieter Hoexum

Als het over design gaat, gaat het al snel over de kwestie ‘vorm of inhoud’. Misschien is het beter die hele kwestie maar te laten rusten en in plaats daarvan designobjecten op een minder hoogdravende en meer alledaagse manier te beschouwen: als dingen die al dan niet mooi en handig zijn. Of nog beter: als dingen met een eigen wil.

Hebbedingetjes

Op de designbeurs in Milaan zal het ongetwijfeld eerst een tijd gonzen van geruchten over de nieuwste trends, de nieuwe namen… de noviteiten. Vervolgens komt er ongetwijfeld een wijsneus die vindt dat we niet zo op vorm gefixeerd moeten zijn en het meer over de inhoud moeten hebben, over het verhaal achter het ontwerp. Of je daar veel mee opschiet is de vraag. Misschien is het beter zowel de oppervlakkige als de diepzinnige benadering links te laten liggen, en zelfs de kwestie van functionalisme op zij te schuiven, en een andere weg in te slaan. Daarvoor hoef je niet eens naar Milaan, maar loop je even naar de lokale boekhandel, schaft het boek Het wilde ding van Hilde Bouchez aan, neemt het mee naar huis, gaat in je lievelingsstoel zitten en lezen maar. Als je uitgelezen bent, kijk je anders naar de dingen om je heen.

Bouchez pleit er, kort gezegd, voor die dingen om ons heen nu eens met net zoveel aandacht te bekijken als we de spullen op een traditioneel stilleven bekijken. We zouden onze eigen interieurs net zoveel aandacht moeten geven als de precisie waarmee bijvoorbeeld Pieter de Hoogh en Johannes Vermeer interieurs schilderden – we zouden onze koffiemok eens net zoveel aandacht moeten geven als de wijze waarop Vermeers Melkmeid behoedzaam dat witte goedje overschenkt in een schaal.

Méér spullen

Maar voordat ze uitlegt hoe het wel moet, vertelt Bouchez eerst hoe het niet moet. Ze schetst daartoe kort een geschiedenis van het design, tegen de achtergrond van de opkomst van de consumptiemaatschappij. Grof gezegd is het allemaal de schuld van het kapitalisme: dat heeft onze hebzucht aangewakkerd tot een onstilbare honger, waardoor we alleen maar meer spullen vergaren, terwijl we er paradoxaal genoeg niet meer aan toe komen om aan al die spullen werkelijk aandacht te besteden, laat staan echt te waarderen. Het lijkt zo eenvoudig aan een ding waarde toe te kennen, maar het is nog een heel gedoe: alleen maar zeggen dat je iets waardeert is bij lange na niet genoeg, het is meer een manier van omgaan met zo’n ding, een kwestie van zorgvuldigheid en toewijding. Waarderen is een werkwoord – zo zou je het boek ook samen kunnen vatten.