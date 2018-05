Recensie — 14.05.18

Hans Oldewarris

In Museum Flehite in Amersfoort is momenteel de tentoonstelling De kunst van Wendingen (1918 – 1932) te zien. Het tijdschrift Wendingen, met architect Hendrik Wijdeveld als hoofdredacteur en vormgever, heeft al vaker in de kijker gestaan de afgelopen decennia. Biedt deze tentoonstelling een nieuw inzicht?

In 2001 wijdde Museum De Beyerd in Breda een tentoonstelling aan het tijdschrift Wendingen, het orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia, dat verscheen van 1918 tot 1932. De architect H.Th. Wijdeveld was als hoofdredacteur en vormgever de drijvende kracht achter dit ‘maandblad voor sieren en bouwen’, dat direct opzien baarde door de vernieuwende typografie. En daarnaast was er het buitenissige formaat van 33 x 33 cm en de Japanse bindwijze, waarbij de vellen aan een zijde werden bedrukt en in de rug gebonden met raffia. Voor ieder nummer werd een architect of kunstenaar gevraagd het omslag te ontwerpen.

De tentoonstelling in Breda werd georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het boek Wendingen 1918-1932. Architectuur en vormgeving van notaris en verzamelaar mr. Martijn F. Le Coultre. Het boek was vormgegeven door V+K Design en uitgegeven door V+K Publishing, beide bedrijven van de in de wereld van kunst en architectuur niet onbekende bedenker en samensteller van boeken c.q. packager, Cees W. de Jong. De Amerikaanse grafisch ontwerpster Ellen Lupton schreef de inleiding en de eveneens Amerikaanse grafisch ontwerper Alston W. Purvis, kenner van het Nederlands grafisch ontwerp waarover hij een aantal boeken publiceerde, droeg bij met een essay. De grote verdienste van dit boek is vooral de chronologische behandeling van alle 116 verschenen nummers van het tijdschrift. De omslagen, ontworpen door 67 verschillende architecten en toegepaste kunstenaars, zijn er paginagroot in afgebeeld en uitgebreide informatie wordt gegeven over de inhoud, omslagontwerper, oplage, verkoopprijs en al of niet bijgevoegde bijlagen en/of speciale edities. Een waar standaardwerk, waarnaar vaak wordt verwezen.

Het prachtige beeldmateriaal was de aanleiding om 17 jaar later, nu in museum Flehite in Amersfoort, opnieuw een tentoonstelling over Wendingen te organiseren, waarbij ook ditmaal een boek over het tijdschrift is verschenen. De auteurs: packager De Jong, de Amerikaan Purvis en notaris/verzamelaar Le Coultre, zagen we eerder bij de uitgave uit 2001.