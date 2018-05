De lessen van de crisis: de architect als omnivoor

Feature — 15.05.18

Andrea Prins

De magere jaren lijken tot het verleden te behoren. Er wordt weer volop gepland en gebouwd. Gewoon back to business of is het krachtenveld van architecten fundamenteel veranderd? Wat is hun speelveld? Welke rollen eigenen zij zich toe, intuïtief dan wel strategisch? En welke kansen biedt dit voor de toekomst? Op het kantoor van Powerhouse Company heb ik een gesprek met directeur – grootaandeelhouder, zoals hijzelf zegt – Nanne de Ru.

Powerhouse Company is gevestigd in Rotterdam op een fraaie locatie aan de Maas en het Euromastpark in de gerenoveerde en opgetopte Westerlaantoren. Op straatniveau laat alleen een onopvallend bordje op de brievenbus zien dat hier een gerenommeerd architectenbureau zetelt. In de lobby krijg ik het voorbereide elektronisch bezoekerspasje en kan dan pas de lift omhoog nemen. Aangekomen op de zevende verdieping sta ik direct oog in oog met de ontvangstbalie. Het kantoor met een zakelijk-elegant interieur biedt aan vier kanten uitzicht naar de stad. Werknemers lopen in sweatshirt of met das. Ik word naar het kantoor van de directeur geleidt. De PR- medewerkster legt in twee volzinnen uit wie ik ben en wat ik kom doen. De deur gaat dicht. Ik heb 45 minuten.

Het schrikbeeld van de kwetsbaarheid

Ontwerp, ingenieurskunde, bouwmanagement én service: het brede aanbod van diensten is kenmerkend voor Powerhouse Company. Dit gaat in tegen de trend tot specialisatie. Voor de crisis, analyseert Nanne de Ru (1976), konden architecten het zich veroorloven om alleen concept- en ontwerpfasen aan te bieden. Ze concurreerden op kunde, niet op de prijs, de honoraria waren immers vastgelegd – hij vergelijkt dit met de werkwijze van een huisarts. Dit veranderde vanaf 2000. Door nieuwe Europese regelgeving kwam een de facto beschermde beroepsgroep rauw in de werkelijkheid terecht. De SR, de regeling waarin was vastgelegd dat het honorarium van een architect een vastgelegd percentage van de bouwsom was, werd afgeschaft. De Ru trok twee conclusies: het bestaan van de architect wordt in hoge mate afhankelijk van financiering door opdrachtgevers, en de beroepsgroep negeerde dit. Dus richtte en richt De Ru zijn aandacht juist op de financiële aspecten van het architect-zijn: hoe verdien je geld? “Gefundeerde kennis van de wereld van het geld is absoluut noodzakelijk. Anders ben je kansloos.”

Deze constatering was de aanleiding voor een onderzoek naar de positie van de architect in het vastgoedproces. De bevindingen werden gepresenteerd in de tentoonstelling Rien Ne Va Plus (Bureau Europa 2009) over de legitimiteit van de architectuur ten tijde van economische crisis, en de publicatie Shifts. Architecture after the 20th century (2012). Het onderzoek vindt niet geheel toevallig ook weerklank van Four Walls and a Roof, de onlangs gepubliceerde gedachten van Reinier de Graaf. De Ru werkte voor de oprichting van Powerhouse samen met De Graaf bij AMO. De Graaf legt in zijn boek haarscherp bloot op welke manieren architecten leven in een zelfgeschapen wereld vol illusies. Waaronder die van de mythe van de onafhankelijkheid van externe krachten.