Hardcore architectuur TV tips van de maand

Pritzker prijs winnaars

Glen Murcutt is een Australische architect en won in 2002 de Pritzker prijs. Toch niet zo bekend met zijn werk? Kijk dan naar de documentaire Spirit of Place, een degelijke docu over de persoon en zijn werk en een focus op zijn laatste project: een moderne moskee in Melbourne.

De documentaire is hier online te zien.

De winnaar van de Pritzker prijs dit jaar was de Indiase Balkrishna Doshi. Hij werkte bij Le Corbusier en Louis Kahn en maakt een eigen architectuur die verbluffend het modernisme in India integreert.

De film werd in 2009 door AFFR vertoond en is nu in delen online te zien.