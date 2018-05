Stad zonder vluchtroute

Recensie — 24.05.18

Jeroen Visschers

After the City

“The sky is as dark as the ground; the stars, piercingly bright, a million astral specks that have fallen onto the city. On this light- studded scrim the stationary lights appear confident, the moving ones, like tracer bullets, utterly determined, while the pervasive blackness throws everything else into oblivion. The city a giant switchboard, its million points switched either on or off.”[1]

Het is 1994, de Zweeds-Amerikaanse architect Lars Lerup geeft een beschrijving van Houston, gezien door zijn raam op de 28ste verdieping. Twee jaar eerder verhuisde hij vanuit Berkeley, waar hij architectuur onderwees aan de UCB, naar deze stad om daar als decaan en hoogleraar de Rice School of Architecture (RSA) te leiden, iets dat hij zou blijven doen tot 2009. Houston is geen Berkeley. Als een inktvlek op nat papier is Houston dun en ver uitgelopen over de kaart terwijl Berkeley als een langgerekt stedelijk raster geklemd ligt tussen de Berkeley Hills en de San Francisco Bay. Geconfronteerd met een stad zonder grenzen, inspireert de verhuizing naar Houston tot zijn artikel ‘Stim & Dross: Rethinking the Metropolis’ dat in 2000 uitgroeit tot het boek After the City. De fascinatie voor het ongebreidelde Houston resulteerde uiteindelijk in drie boeken die het belangrijkste werk van Lerup vormen: After the City (2000), One Million Acres — and No Zoning (2011) en The Continuous City (2017).

The Continous City bestaat uit 14 essays die los van elkaar gelezen kunnen worden. “The city is everywhere” is Lerups vaste overtuiging en deze overtuiging kleurt het hele boek. Net zoals in After the City is er in zijn wereld geen vlucht denkbaar uit de stad, de stedelijke conditie karakteriseert de menselijke habitat. Het beeld dat hij schetst is somber. De natuur is onderworpen, gedomesticeerd en tot de orde geroepen door de stad.

Anthropoceen

Het is dan ook niet vreemd dat hij direct en indirect gebruik maakt van het begrip Anthropoceen om de hedendaagse stad te duiden. Waar Lars Lerup in zijn eerdere boeken vooral beschrijft hoe het voortsnellende kapitalisme en de onophoudelijke zoektocht naar vrijheden de ervaring van stedelijkheid veranderd heeft, is The Continuous City nu doordrenkt van een ecologisch bewustzijn. Voor Lerup markeert het Anthropoceen het tijdperk waarin de mens haar sporen begon achter te laten in het klimaat, de geomorfologie en de biodiversiteit. Over tienduizenden jaren is in de aardlagen een verhaal terug te lezen over de ongebreidelde groei van de stad en de verdringing van het natuurlandschap, over het percentage koolstof in de atmosfeer dat verandert door menselijk handelen in de verstedelijkte gebieden, en over de verandering van de aantallen en variëteit aan gefossileerde levensvormen. De verbeelding van Lerup gaat nog een stap verder. Hij schetst hoe de stad in letterlijke zin de aardlagen doorkruist met zijn ondergrondse infrastructuur van metrotunnels, buizen, parkeerkelders en kabels. De geologie van onze stedelijke omgeving wordt doorsneden en verstoort door sporen van ons technologisch vernuft.