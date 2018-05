Te mooi om waar te zijn?

Recensie — 02.05.18

Martine Bakker

Het paviljoen is deels dubbelhoog. Een wand met varentjes en graslelies verbeeldt de naam van het gebouw. Op de vloer van de begane grond liggen ruige, lichtbruine straatklinkers en ook de staalconstructie, bouten en textielen luchtkokers zijn in het zicht gelaten. De ‘stekkerloze’ keuken – waar niet eens alleen raw food wordt bereid – is open en wordt van de zitruimte van het café gescheiden door een bar. Niet alleen vanaf de straat, ook vanuit het café kijk je op de kas. Stekjes groeien hier uit tot fikse planten. Klanten en schoolkinderen zijn van harte welkom in de kas en mogen er zomaar blaadjes van bekende en ongebruikelijke kruiden snoepen.

Je zou het rechthoekig no-nonsencepaviljoen van twee bouwlagen gemakkelijk over het hoofd kunnen zien. Aan de zuid- en westkant, achter gevels van helder glas, ligt het café. De gesloten noord- en oostgevel omsluiten de keuken en bijkeuken en de drie vergaderzaaltjes erboven. Hier zijn de panelen van rookglas hergebruikt. Op het dak liggen zonnepanelen. De kas, met kruiden en kleine groenten voor de keuken, bevindt zich boven de entree. De kas en zaaltjes worden van binnenuit bereikt met een industrieel aandoende trap. De schaal en inrichting houden The Green House knus en de akoestiek aangenaam.

Op de parkeerplaats achter het Rijkskantoor zullen in de nabije toekomst nog twee nieuwe torens verrijzen en over vijftien jaar wordt er tussen het Rijkskantoor en de Rabobank een derde toren toegevoegd. Tot die tijd staat hier The Green House, een circulair paviljoen met een eetcafé en vergaderruimte. Het is ontworpen door architectenbureau Cepezed dat ook verantwoordelijk is voor de transformatie van de kazerne.

De Luitenant Generaal Knoopkazerne doet niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen. Toch was het een fors gebouw waar zelfs een slotgracht omheen lag. Het zal de onopvallende jarenzeventigarchitectuur wel zijn geweest die niet beklijfde. De kazerne is de afgelopen jaren compleet gestript, de gracht werd gedempt, op alle verdiepingen wijzigde de plattegrond, alle gevels zijn vervangen en het gebouw is compleet opnieuw ingericht. Het doet nu dienst als werk- en vergaderplek voor Rijksambtenaren.

The Green House blijkt een doos vol verhalen. Het zijn leuke verhalen, zoals over het bruingetinte glas van de oude kazerne, dat niet overal is toegepast, maar wel het stramien van de complete gevel bepaalde. Over de gehusselde letters met de naam van de kazerne, die boven de bar een nieuwe slogan vormen. Over de parasolplatanen op het terras, waar expres geen verwarmingselementen of parasollen zijn geplaatst. Over de energie- en waterhuishouding, die verbonden is met het Rijkskantoor. Over de ‘building circularity index’ van tachtig procent: de hoogste van Nederland.

Verrassender is het dat het complete team dat de Knoopkazerne aanpakte met The Green House het circulaire bouwen met verve uitdraagt. Rogier Joosten van bouwreus Strukton en Ernest van der Voort van bedrijfscateraar Albron doen bij de opening begin april minstens zo enthousiast hun verhaal als de architecten. Sterker nog, hetzelfde geldt voor de betrokken hovenier en teler, voor de leveranciers van de wijn, van de lampen en van het overige meubilair, voor de kok en voor de uitbater van het café.

Dat Cepezed zich op circulariteit richt is niet echt verrassend. Het architectenbureau staat altijd al garant voor praktische milieuvriendelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van bouwpakketten: architectuur die je snel kunt opbouwen en soms zelfs kunt afbreken en elders weer opbouwen. In het Utrechtse stationsgebied is Cepezed bekend van de Moreelse brug – eveneens een bouwpakket, met bomen en al – en het vernieuwingsplan voor de Jaarbeurs.

Verhalen over de bedoeling van de plantjesmuur, die binnen de lucht zuivert. Over de straatklinkers, die afkomstig zijn van een kade in Tiel en waaronder gewoon zand en vloerverwarming ligt. Over de stoelen van gerecyclede petflessen – er zitten er 64 in een stoel, weinig eigenlijk – en de fauteuils met gedistingeerde wollen bekleding. Over het stikstof en de garde waarmee ter plekke verrukkelijk ijs wordt gemaakt. Over de ‘herintredende’ medewerkers in de keuken, waar ze niet doen aan ‘social waste’. Over het mospaneel in een van de zaaltjes, dat stress moet verminderen.

Verhalen over waar het afval blijft – onder meer op de composthoop voor de kas – en verhalen over bijvoorbeeld Ibn al Baitar (1197-1248), een botanist wiens naam op een van de schappen van de kas prijkt. En zelfs verhalen over de verhalen: Albron zet de verhalen namelijk in voor klantenbinding en publiciteit. Iedere medewerker van de bediening is gevraagd zijn of haar drie favoriete verhalen uit het hoofd te leren en uit te dragen.

Het meest verrassende verhaal is dat van de financiering. Dat de Green House zich in tegenstelling tot het circulaire paviljoen van ABN-Amro op de Zuidas zelf bedruipt, maakt het volgens Rogier Joosten een interessante casus voor de naastgelegen Rabobank. De circulaire economie vereist een behoorlijke omschakeling en banken en beleggers krijgen volgens hem nu pas begrip voor het verdienmodel. Het is een herkenbaar probleem voor circulaire bouwers – ook de coöperatie van het Utrechtse Hof van Cartesius liep er tegenaan.