Titanen op TV: Frank Lloyd Wright en Tadao Ando

Urban TV — 31.05.18

Wies Sanders

Wist je dat Frank Lloyd Wright een Welshman was? Reden genoeg voor de BBC om in 2017 een documentaire over zijn 70 jaar lange carrière te maken en veel gebouwen ook van binnen goed te filmen en nog zeker veel dingen te vertellen die je nog niet wist.

Hier online te bekijken.

Al lang online, maar te mooi om niet even te noemen als de andere titaan: Tadao Ando, van leegte naar oneindigheid, een documentaire uit 2013. Fijn als anti-stress.

Hier online te bekijken.