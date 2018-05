Urban Podcast van de week

Urban TV — 11.05.18

Wies Sanders

‘If you want to change the city, you have to know how it works‘, aldus Robert Moses, de powerbroker die 44 jaar lang New York in zijn macht had. Robert Caro schreef in zijn leven twee boeken: een over Robert Moses; the Power Broker, en een (nee, 4!) over Lyndon Johnson. Uiteraard wilde Moses helemaal niet dat Caro over hem schreef maar na drie jaar aanhoudend stalken snapte hij dat er geen ontkomen was. Het bijzondere aan Caro is dat hij de stedelijk politieke macht tot het bot in zijn complexiteit ontleedde. Daarover praat hij 15 minuten in deze podcast, met een fijn smeuïg New York accent. Zijn boek is een must, maar het lezen daarvan duurt toch wat langer.

Luister hier naar de podcast met Robert Caro.