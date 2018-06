Anote’s Ark

Urban TV — 18.06.18

Wies Sanders

De eilandstaat Kiribati in Micronesië wordt bedreigd. Klimaatverandering zorgt voor een stijgende zeespiegel die de eilandengroep binnen afzienbare tijd zal opslokken. Aangrijpende documentaire is nu online te zien.

De eilandengroep Kiribati in de Stille Oceaan is één van de meest afgelegen plaatsen op aarde, ver verwijderd van dichtbevolkte gebieden. Maar het verhaal achter deze paradijselijke archipel is zorgwekkend. Kiribati dreigt een van de eerste landen te zijn, die door verandering van het klimaat verdwijnt door de stijgende zeespiegel. Gaat de 4000 jaar oude cultuur van de eilanden teloor door onze consumptiedrang en energieverspilling?

President Anote Tong zoekt in deze film naar een manier om zijn volk en land te beschermen op internationaal niveau. Op de achtergrond wordt de strijd gevoerd met internationale klimaat- en mensenrechtenonderhandelaars. Ondertussen zijn de inwoners van Kiribati al op zoek naar een veilige haven in het buitenland. Waaronder Tiemeri, een jonge moeder, die vecht om haar familie en kinderen een nieuwe toekomst te geven in Nieuw-Zeeland. Oude tradities worden overspoeld door de westerse cultuur.

Uitgezonden op 6 juni door de EO. De documentaire is hier in zijn geheel terug te bekijken.