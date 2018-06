De lessen van de crisis: de ontwerper als anti-cyclisch denker

Feature — 11.06.18

Andrea Prins

De magere jaren lijken tot het verleden te behoren. Er wordt weer volop gepland en gebouwd. Gewoon back to business of is het krachtenveld van architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundig ontwerpers fundamenteel veranderd? Wat is hun speelveld? Welke rollen eigenen zij zich toe? En welke kansen biedt dit voor de toekomst? Het tweede gesprek van deze reeks over de huidige positie van de ontwerper vindt plaats bij LOLA landscape architects.

Drie vrienden, kort na elkaar afgestudeerd als landschapsarchitect aan de Universiteit van Wageningen, richtten in 2006 LOLA op. Twaalf jaar en een ingrijpende economische malaise later is hun driemanszaak veranderd in een onderneming met meer dan twintig medewerkers. Tijdens ons gesprek zijn we met z’n vijven: Eric-Jan Pleijster (1977), Cees van der Veeken (1978), ikzelf en hun twee geopende laptops. Wat aan Pleijsters en Van der Veekens concentratie trouwens geen afbreuk doet. Ze turen op hun scherm, tikken en antwoorden me om de beurt – duidelijk een op elkaar ingespeeld team.

“We zijn inmiddels vier keer verhuisd omdat we groeiden,” vertelt Pleijster. LOLA is nu gevestigd in het gerestaureerde Industriegebouw in Rotterdam, een complex rond een hof dat na de oorlog door de architecten Maaskant en Van Tijen als collectieve bedrijfshuisvesting werd ontworpen. Uit schaarste en geldgebrek van ondernemers geboren, past dit concept nu naadloos binnen het informele Nieuwe Werken. Vanuit de toegangsgalerij op de tweede verdieping kijk ik op het binnenterrein waar jonge mensen onder miniatuurpalmen werken. LOLA’s entreedeur staat wijd open. Iedereen zit samen in die ene lichte atelierruimte; alleen voor vergaderingen is er een aparte kamer achter glas. De ruimte is alweer te krap. De wand naar de ernaast gelegen unit wordt binnenkort verwijderd om meer werkplekken te creëren.

Groei in tijden der crisis

The Lost Generation werden de architecten weleens genoemd die rond het jaar 2005 afstudeerden en die door de crisis nauwelijks de kans kregen werkervaring op te bouwen. Dit geldt niet voor de drie co-oprichters van LOLA. Hun studio groeide juist in de crisisjaren. Hoe deden ze dat? “In het begin hebben we vooral gewerkt aan een onderscheidende positie”, zegt Pleijster. “We wilden ons afzetten van de geitenwollen-sokken-hovenier die alleen een groen tapijt uitrolt.” De drie partners gingen op zoek naar innovatieve oplossingen – uitvindingen in hun woorden – die in dienst staan van een duurzame leefomgeving. In een van hun eerste projecten werd de hoogspanningsmast in het plangebied de armatuur van klimplanten. Een beperking – de mast – werd een ontwerpelement. Nog belangrijker, hun oplossing verwijst naar een andere omgang met de problematische ruimte onder hoogspanningsleidingen. Een specifieke oplossing werd omgezet naar een breder onderzoeksthema. Projecten van LOLA willen méér zijn dan een vertaling van het Programma van Eisen.