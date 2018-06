de reflectiehut #3: Over de conifeer en meer

Column — 15.06.18

Astrid Aarsen

Met verwondering sla ik de ‘groenspurt’ gaande die mijn tuin sinds medio april doormaakt. Er komen allerlei kleuren en geuren tevoorschijn waarvan ik geen vermoeden had dat die zich hier verborgen hielden. Het zijn de verrassingen van de lente die de natuur ieder jaar als kadootjes aanbiedt en uitpakt. En tegelijkertijd zijn ze ook het signaal dat er werk aan de winkel is. Snoeien, verpotten, zaaien, planten, bladeren harken en alles dat erbij hoort. De spontane en maakbare wereld zetten elkaar hier op scherp. Zeker niet alles dat spontaan opkomt, is welkom. Bovendien staan er in mijn tuin overgeërfde ‘gasten’ die ik nog even tolereer, maar die ik liever zo snel mogelijk zie gaan: de coniferen die verspringend in twee rijen van vijf staan opgesteld. Wat een stijvigheid, wat een lulligheid en lelijkheid! Ze zijn heel bewust door vorige bewoners neergezet en ben ik er nu verantwoordelijk voor. Omdat ze nu eenmaal in mijn tuin staan, en blijkbaar redelijk zelfstandig kunnen overleven, besluit ik ze toch maar te ‘scheren’, zodat ze er voorlopig nog even uitgelijnd bijstaan.

Misschien was het omdat ik ze door het snoeiwerk een langer dan een afkeurende blik gaf, dat ze mij nieuwsgierig maakten, of schudde de uitkomst van een recent op de Veluwe uitgevoerde ‘stresstest’ ter voorbereiding op de effecten van klimaatverandering mij wakker. Wij blijken ons te weinig bewust van onze natuurlijke omgeving, zo las ik in het artikel ‘Op zandgrond moet je geen groene daken maken’ in de NRC van 1 juni 2018. Ik voel mij direct aangesproken. Want inderdaad, ben ik mij wel bewust wat leven op zandgrond betekent als het gaat om de keuzes die ik maak? En hoe zit dat verder met al dat groen? Als groene daken hier geen goed idee zijn, hoe zit het dan met al die projecten waarin architecten dankbaar gebruik maken van de X-factor van het groen?

Roer om

Nu het nieuwe Jaarboek Architectuur in Nederland 2017/2018 uit is, het bureau Superuse Studios na dik twintig jaar daarin eindelijk de aandacht krijgt die het verdient en architectuurminnend Nederland gaat free spacen op de Architectuur Biënnale in Venetië, neemt mijn ongemak toe. Vreemd, want groen- en hergebruik is hipper dan ooit en ook de boodschap die doorklinkt uit het architectuurjaarboek, spreekt mij aan: ‘Het roer moet om’ met als uitdaging ‘upcyclen’, wat zoveel betekent als door inventief (her)gebruik van bestaand materiaal het een meerwaarde geven. Terwijl ik even overweeg om naar Venetië te vliegen om te ervaren wat volgens ontwerpers een ruimte nodig heeft om jezelf ‘goed te voelen’ (free space), besluit ik de daad bij het woord te voegen en het roer om te gooien. Geen vliegkilometers, geen extra belasting op deze zinkende stad, maar reizend op de vierkante centimeter, in mijn eigen tuin. Met diezelfde vraag van de Biënnale als leidraad: wat maakt het dat ik mij in deze ruimte zo goed voel? Of ik het wil of niet, het antwoord is: de conifeer. Want als ik eerlijk ben, zijn het niet de coniferen die mijn tuin enigszins structureren, die het hele jaar door groen blijven en die mij de privacy geven waar ik zo aan hecht?