De Werkplaats – eervolle vermelding Archiprix 2018

Nieuws — 21.06.18

Jeroen Brosky

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Mijn project is ontstaan vanuit de keuze voor de locatie, de Jekervallei, een prachtig dal in België net over de grens bij Maastricht. Dit gebied staat bekend om de kalklagen in de ondergrond die tussen het hellingbos in de dalen zichtbaar worden door erosie en afgravingen voor de cementindustrie. Dit heeft mij ertoe gebracht hout en beton als basismateriaal te nemen. Het onderzoek en de interpretatie van deze materialen zijn leidend geweest in wat uiteindelijk een houtwerkplaats voor het verwerken van lokaal gewonnen hout is geworden.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen?

Tijdens een royale studieonderbreking van jaren ben ik als timmerman in de restauratiebouw gaan werken. De confrontatie met de realiteit van materialiteit heeft mij geïnspireerd om überhaupt mijn studie af te ronden en is een grote rol blijven spelen tijdens het hele project.

Benoem het sleutelmoment in je afstudeerproject.

Alle grondstoffen voor de bouw worden uiteindelijk ergens uit de natuur gewonnen, vervolgens verwerkt en door ons weer op de een of andere manier in elkaar gezet. De natuur heeft uiteraard ook haar eigen manier van construeren en voor mij was dat aanleiding om op zoek te gaan naar de immanente kwaliteit van de materialen hout en beton om zo hun eigen tektonische vorm te ontdekken. Het zoeken naar de immanente kwaliteit is vervolgens ook voor de functie en het gebruik ingezet. Bij de verwerking van het hout is er ruimte voor het trage natuurlijk verwerkingsproces, maar ook het ambacht van de gebruikers staat symbool voor een manier van leven waarbij de immanente kwaliteit boven een secundaire vergoeding staat.