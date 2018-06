Friesland op TV

03.06.18

Deze Fryslân Dok documentaire over Louis LeRoy (1924-2012) dateert alweer van enige jaren terug maar de man is dermate boeiend dat je er geen genoeg van kunt krijgen. LeRoy bouwde aan zijn ecokathedraal in Mildam en inmiddels heeft stichting Tijd zijn werk voortgezet.

11 Friese Fonteinen

De ultieme tegenhanger van Louis Leroy is deze actie om in het kader van de culturele hoofdstad in alle 11 Friese Steden kunstwerken in de openbare ruimte te plaatsen. Meer precies: fonteinen. Kunstbeschouwer Anna Tilroe gaat samen met cabaretier Jaap-Jan van der Wal op pad en al snel is het de kijker duidelijk: dit wordt smullen! Internationaal gerenommeerde kunstenaars moeten ‘passen bij een van de steden’, er worden commissies gevormd en na een bezoekje van de kunstenaar aan de locaties, doen ze een voorstel. In drie afleveringen voltrekt zich het heerlijk voorspelbare drama “Goedbedoelende curator versus de Nimby-Fries”. Of zoals de presentatoren het zelf verwoorden “kunst en inspraak, dat gaat nooit goed”. Goed aan de serie is dat het de kijker lastig maakt om te kiezen tussen de partijen omdat iedereen op knarsetandend tot elkaar veroordeeld is.

