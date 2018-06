Grenfell documentaire

Urban TV — 01.06.18

Wies Sanders

Een jaar geleden vloog de Grenfell toren in brand en op dit moment is een diepgaand publiek onderzoek gaande naar hoe deze brand heeft kunnen ontstaan en voorkomen had kunnen worden. Maar Grenfell gaat niet zozeer over een electronisch defect aan een koelkast, maar over sociaal onrecht in de hyper-vastgoedmarkt London. De documentairemaker filmde vanaf de eerste dag tot een maand geleden en vertelt het verhaal van de geschiedenis van de flat en het leven na de brand via de verhalen van veel bewoners van de flat.