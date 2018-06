In Antwoord op Versailles – winnaar Archiprix 2018

Nieuws — 01.06.18

Jesper Baltussen

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Via een analyse van de historische en architectonische ontwikkelingen op het Binnenhof te Den Haag bemerkte ik de typisch Romaanse ‘additieve’ opbouw van architectuur: een ongeplande, niet-totalitaire empirische architectuur die ontstaat vanuit een fragmentarische blik die tegenwoordig vrijwel niet meer mogelijk lijkt. Dit vormde het startpunt voor een zowel theoretische als ontwerptechnische verkenning van de paradoxale ‘architectuur van het ongeplande’ die mij tot ver na mijn afstudeeronderzoek heeft gefascineerd.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen?

John Soane zijn meticuleuze spel met ruimtelijke definitie en variatie in zijn privé huis in Londen zijn een voorbeeld geweest van de mogelijkheid tot fragmentarisch ontwerpen in een tijd dat architectuur als orde-scheppende discipline al de norm was. Na mijn afstuderen ben ik door de boeken en werken van Atelier Bow-Wow verder geïnspireerd, aangezien deze ook over het vermogen beschikken het totaalconcept los te laten en losstaande maar de-gebruiker-dienende ontwerpkeuzes op allerlei ontwerpniveau’s maken.

Benoem het sleutelmoment in je afstudeerproject.

De bestudering van John Soane en de analyse van het werk van aleatorische kunstenaars als Pollock en Cage leidde mij tot de conclusie dat de paradox rondom empirische architectuur slechts opgelost kan worden door te interveniëren in het proces door alle vorm-imitaties en studies achterwege te laten. Het herscheppen van ongeplande vormen berust namelijk zo sterk op die vormen dat er geen sprake meer is van een vrije en ongeplande architectuur, maar van een conceptuele. Door middel van een gefragmenteerd ontwerpproces dat in verschillende fases wordt ontworpen bleek het uiteindelijk mogelijk tot empirische architectuur te komen.