Triumph city of Broadacre city, waar zullen we ’ns bouwen?

Recensie — 27.06.18

Violette Schönberger-Baudet

Sinds 2012 geldt een beleid dat bouwen in het groen beantwoordt met ‘nee, tenzij’. Een misvatting, volgens Taco van Hoek, die te gast was bij Hugo Priemus’ collegereeks ‘Wonen met Hugo.’

De meeste woningen in Nederland vielen ooit onder de categorie ‘bouwen in het groen’. De 19e en vroeg 20ste eeuwse woonwijken werden zonder uitzondering aan de randen van steden en dorpen, in de weilanden, opgetrokken. Ze vormen nu de binnenstedelijk gebieden. Niet zoveel mis mee dus, dat bouwen in het groen. Zeker niet nu de vraag naar de woningen zo groot is. Maar het huidige beleid van de Nederlandse overheid richt zich juist op binnenstedelijk bouwen. Sinds 2012 geldt de Ladder van Duurzame Verstedelijking; een conserverend beleid dat bouwen in het groen beantwoordt met ‘nee, tenzij’. Een misvatting, volgens sommigen.

Onder hen, Taco van Hoek, directeur voor het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Van Hoek was te gast tijdens de collegereeks ‘Wonen met Hugo’ waarin Hugo Priemus zijn ideeën over de toekomst van het wonen uiteenzet. Het zwaartepunt van het college lag bij de overtuiging van Van Hoek: meer bouwen in het groen.

Bouwen in het groen is een hot-topic. Van Hoek pleit er al langer voor, begin dit jaar deed minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een oproep aan gemeenten om meer bouwgrond ter beschikking te stellen, en ook oud-Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra betoogde onlangs dat het niet meer een kwestie is van óf, maar wáar we weer in het groen gaan bouwen. Met de discussie over bouwen in het groen is iets merkwaardigs aan de hand: de planologische discussie over waar te bouwen wordt niet concreet gemaakt met de vraag wat we dan gaan bouwen.