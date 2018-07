Ben ik mezelf of een kopie van ….?

Recensie — 19.07.18

Allard Jolles

In het Amsterdamse fotomuseum Huis Marseille was onlangs de tentoonstelling ‘Bernd, Hilla en de anderen’ te zien. Naast werk van Bernd en Hilla Becher zelf, hingen er ook foto’s van hun leerlingen, waaronder Thomas Ruff, Axel Hütte, Thomas Struth, Candida Höfer en Andreas Gursky. Allard Jolles ging kijken, zag hoe werk van een invloedrijk fotografenechtpaar meerdere generaties topfotografen voortbracht, en overdacht de noodzaak je los te maken van je leraar.

Een mooi idee is dat, het naast elkaar plaatsten van werk van leraar en leerling. Wat is precies de invloed van een leraar? Is die vooral op zoek naar kopieën van zichzelf? Of is het meer een meester-gezel verhouding, waarbij in het onderricht vooral technische beheersing van het vak centraal staat, en de ondergeschikte later zijn of haar eigen gang kan gang?

Zijn Bernd en Hilla Becher te vergelijken met ouders van ‘kinderen’ en ‘kleinkinderen’, waarbij de figuurlijke betekenis van ‘vadermoord’ direct opborrelt? Zijn de kinderen succesvoller dan de ouders? Of keren zij zich in hun artistieke puberteit tegen hun opvoeding? De suggestieve titel van de tentoonstelling, ‘Bernd, Hilla en de anderen’ probeert mogelijk al deze associaties te omzeilen, objectiveert wellicht, maar refereert natuurlijk ook nadrukkelijk aan Duitse of Franse films over familieproblematiek. Zo wordt de tentoonstelling vooral een verhaal over en een zoektocht naar invloed, nadoen, losmaken en overstijgen.