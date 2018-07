Biënnale voor de stad

Recensie — 26.07.18

Bas Kegge

In Palermo opende vorige maand de twaalfde editie van de Manifesta, een kunstbiënnale die zich elke editie op een andere Europese locatie bevindt. De vanuit Nederland opererende organisatie vertrekt al ruim twintig jaar vanuit hetzelfde beginsel: de lokale eigenschappen. In de Siciliaanse hoofdstad gingen talloze deuren open om maatschappelijk geëngageerde kunstinstallaties te exposeren.

Palermo, stad van palazzi, paleizen en tuinen. Noormannen, Arabieren, Spanjaarden en Italianen bezaten de van oorsprong Carthaagse stad en lieten er hun invloed achter op de architectuur, de cultuur en de gastronomie. De stad met een roemruchte geschiedenis is in 2018 de Italiaanse Hoofdstad van Cultuur èn gaststad voor Manifesta 12. Oude kerken, soms niet meer in gebruik, soms in ruïneuze staat, een stadsarchief met massa’s dikke boeken, een voormalige grafkelder, stadspaleizen in staat van verbouwing, palazzi die soms al twintig jaar gesloten waren, gingen open voor de Manifesta die deze editie in Palermo is neergestreken.

Tijdens de persconferentie vertelt de burgemeester, Leoluca Orlando, dat de stad er tien, vijftien jaar geleden nog niet klaar voor was. Palermo stond destijds nog bekend als de hoofdstad van de maffia. Na diverse verbeteringen onder zijn leiding, werd Palermo beter toegankelijk en geleidelijk teruggegeven aan de inwoners. Zo kwamen bijvoorbeeld twee historische gebouwen op de Unesco Werelderfgoedlijst en werden in het hart van de stad enkele straten tot voetgangerszone verklaard. In 2013 belde Orlando Hedwig Feijen op, directeur van de Manifesta organisatie, met de vraag of zij iets voor Palermo kon doen.

Feijen vertelt dat ze de ambitieuze plannen van de burgemeester dermate complex vond dat ze de normale voorbereidingstijd opknipte in twee delen om te beginnen met een uitgebreid vooronderzoek. Hiervoor benaderde ze OMA dat onder leiding van architect Ippolito Pestellini Laparelli een studie verrichtte naar de stad en haar ecologie. Het onderzoek leidde tot een prachtige Palermo Atlas die gebaseerd is op verhalen van Palermitanen. Met inwoners, schrijvers en kunstenaars werd de stad verkend. Het boek geeft een overzicht van de historische, antropologische en culturele ontwikkelingen op een manier zoals architecten dat doen; observaties, interviews, foto’s, data en kaarten geven een impressie van de stad in haar hoedanigheid. Met het onderzoek van OMA werd een beter begrip van de stad bereikt en werd het culturele kapitaal van de stad beter voor het voetlicht gebracht.