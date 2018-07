De lessen van de crisis: De architect als foreigner

Feature — 04.07.18

Andrea Prins

De magere jaren lijken tot het verleden te behoren. Er wordt weer volop gepland en gebouwd. Gewoon back to business of is het krachtenveld van ruimtelijk ontwerpers fundamenteel veranderd? Wat is hun speelveld? Welke rollen eigenen zij zich toe, intuïtief dan wel strategisch? En welke kansen biedt dit voor de toekomst? Het derde gesprek binnen deze reeks: Helena Casanova analyseert de positie van Casanova + Hernandez Architects.

“Altijd zijn we de buitenlanders”, zegt Helena Casanova (1967) half serieus, half koketterend. Voor de positie van buitenlander hebben Casanova en haar werk- en levenspartner Jesús Hernandez (1967) beide ooit zelf gekozen. Een winnend ontwerp voor Europan (de internationale ontwerpprijsvraag voor jonge architecten), ontwerp- en bouwopdrachten in Nederland en de wens naar direct contact met de opdrachtgevers, waren voor het uit Spanje afkomstige stel voldoende redenen om in 2001 een bureau in Rotterdam te beginnen. Verdere kansen volgden: onderzoekssubsidies, het meewerken in commissies en de mogelijkheid om les te geven.

Van begin af aan is het onderzoeksbureau C+H Think Tank een substantieel onderdeel van Casanova en Hernandez’ architectenpraktijk. Alle projecten beginnen dáár, tekenderwijs en met (schaal)modellen en mock-ups. Zelf noemt Casanova hun bureau een atelier. Opdrachten worden via prijsvragen binnengehaald. “We gingen aan de slag met de frisse blik van een buitenstaander.” Het bevragen van het schijnbaar vanzelfsprekende werd gewaardeerd en het atelier groeide naar elf medewerkers. “We dachten dat we binnen waren.” De crisis was een cesuur. Prijsvraagontwerpen en onderzoek bleven de zwaartepunten van het atelier maar nu voor projecten buiten Nederland waardoor het ageren als buitenstaander zich als het ware opstapelt: Spaanse architecten met een thuisbasis in Nederland maken ontwerpen voor projecten in Roemenië en Zuid-Korea en bouwen in Albanië en China.

De kunst van het gesprek

Het gesprek heeft de centrale plaats in de architectenpraktijk van Casanova en Hernandez, ook dit is een aspect van het bewuste anders-zijn. Het gesprek is méér dan het vissen naar informatie. Tijdens het interview bespeur ik oprechte interesse; in deze serie interviews over De lessen van de crisis is Casanova de enige die ook mij vragen stelt.

Tijdens de aanloop naar het ontwerp praten Casanova en Hernandez met opdrachtgevers en betrokkenen maar wellicht nóg belangrijker zijn de toevallige ontmoetingen op locatie. “Want deze mensen praten onbevangen”, legt Casanova uit, “alleen door op deze manier informatie te verzamelen, zijn onze inspiraties en het uiteindelijke project stevig geworteld in de realiteit”. Een voorbeeld is de ontwerpgeschiedenis van het Shkodra Lake Museum and Visitor Centre (Albanië). Hier zijn Casanova + Hernandez Architects ook verantwoordelijk voor de inhoud van de tentoonstellingsopstelling. “Eigenlijk is het vreemd. Via de expositie vertellen wij de bezoekers, wat vissers, koks en tapijtknoopsters óns vertelt hebben”, zegt Hernandez. De positie van de op dat moment nog niet-wetende buitenstaander is de basis voor hun ruimtelijke creativiteit.