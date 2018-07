Recensie — 02.07.18

Donker met een roze randje

Marina van den Bergen

Work, Body, Leisure, de bijdrage in het Nederlandse paviljoen tijdens de architectuurbiënnale van Venetië heeft urgentie. Het toont de ontwrichtende werking die de automatisering van werk heeft op onze manier van leven en hoe architectuur een subtiel tegenwicht kan bieden.

Work, Body, Leisure – foto ArchiNed familiealbum

Lang geleden was er eens een land dat in een groot deel van de wereld bekend stond als gidsland. Een land waar ruimte was voor experiment, waar uit nieuwsgierigheid vernieuwing plaats vond. Waar de overheid woningbouwprojecten stimuleerde waarin architecten nieuwe typologieën en woningplattegronden konden ontwikkelen. Een land waar, in ieder geval in theorie, niemand werd uitgesloten, men met architectuur en stedenbouw probeerde een inclusieve samenleving te stimuleren, en waar het liedje ‘15 Miljoen Mensen‘ het nieuwe volkslied leek te worden. Een land waar de bewoners soms producten boycotten omdat deze uit landen kwamen met dictatoriale regimes, of uit landen waar rassenscheiding politiek beleid was. Dat land is onherkenbaar veranderd. Stad en land vervreemden van elkaar. De inmiddels 17 miljoen inwoners vormen geen moksi meti maar behoren tot groepen die elkaar soms grondig naar het hart staan. Inspraak wordt met zeggenschap verward. En als iemand zich niet gerepresenteerd voelt in zoiets als een nieuwe dorpsfontein of het Nederlandse paviljoen in Venetië, vliegen er blauwe vogels over die een akelig schel kwetteren.

Hoe ga je als cultureel instituut voor architectuur, design en e-cultuur (alias Het Nieuwe Instituut) anno 2018 om met het gegeven van een nationaal paviljoen op een architectuurbiënnale in den vreemden? Het antwoord van Het Nieuwe Instituut: een hele goede tentoonstelling maken, over een onderwerp dat iedereen aangaat én trouw blijven aan een ongeschreven, zelfopgelegde taak: de notie van een inclusieve samenleving te onderzoeken en bevragen. De inzending voor de architectuurbiënnale in het Nederlandse paviljoen is rijk, gelaagd, visueel aantrekkelijk én urgent. Work, Body, Leisure toont hoezeer de automatisering van werk ons leven heeft veranderd en zal blijven veranderen. Op elegante wijze wordt met 12 ‘verhalen’ ingegaan op de ontwrichtende werking die deze ontwikkeling heeft op onze manier van leven: op ruimtelijke configuraties en de wijze waarop het menselijk lichaam wordt beschouwd. De tentoonstelling heeft geen vast begin, noch een echt einde, de ‘verhalen’ kunnen onafhankelijk van elkaar bekeken worden. Het is het ideale tentoonstellingsformat voor de hedendaagse postmoderne, dolende (swipende) mens.

foto Italo Rondinella

Work, Body, Leisure is inclusief. Een deel van de projecten die in het paviljoen te zien zijn, werden na een open call door curator Marina Otero Verzier, hoofd onderzoek bij Het Nieuwe Instituut, en haar team geselecteerd. Er is gekozen voor projecten die het grote verhaal verduidelijken en niet per definitie voor projecten met een duidelijk aanwijsbare ruimtelijke component. Zo kan men luisteren naar Songs for Hard Working People van Noam Toran, Florentijn Boddendijk en Remco de Jong, een speciaal voor de tentoonstelling gecomponeerd elektronisch muziekstuk, geïnspireerd op arbeidersliederen uit de 19e en 20e-eeuw. Het stuk is zo geprogrammeerd dat het zonder in herhaling te vervallen eeuwig door kan blijven spelen. De Nederlandse bijdrage is geglobaliseerd, net als het echte leven. Door automatisering en digitalisering verdwijnen er niet alleen banen, er worden ook nieuwe gecreëerd. In Renderlands : Installatie geeft Liam Young de werknemers van bedrijven in India waar games worden gerendered het woord en daarmee een ‘gezicht’. Werknemers die misschien ook wel renderen voor de zo bejubelde en rijkelijk van subsidies voorziene Nederlandse game-ontwikkelaars. Het beeld dat Young schetst van de werkomstandigheden in deze zogenaamde renderfarms stemt somber en verdient geen andere kwalificatie dan uitbuiting en neokolonialisme. De impact van de automatisering van werk op het menselijk lichaam wordt onder meer verbeeldt in The Institute of Patent Infringement. Matthew Stewart en Jane Chew onderzochten de patenten die Amazon heeft gedeponeerd. Patenten voor de automatisering van zo veel mogelijk handelingen waardoor de nog noodzakelijke menselijke inbreng zodanig wordt ingeperkt dat het lichaam op lijkt te gaan in de robots waarmee wordt gewerkt.

Automatisering hoeft trouwens niet altijd direct de oorzaak te zijn van de ontmenselijking van het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan sekswerkers, of aan de medewerkers van een ‘alternatieve’ koffietent als Lebkov & sons die acht uur moeten staan en niet even mogen zitten omdat de klanten dit als slordig zouden ervaren.

foto Daria Scagliola