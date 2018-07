Stromende kracht – eervolle vermelding Archiprix 2018

Nieuws — 05.07.18

Mirte van Laarhoven

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

In Nederland wordt onze ontwerp- en planningstraditie gekenmerkt door het beheersen van natuur. Wij richten onze landschappen in met behulp van technologisch vernuft. Inmiddels is duidelijk dat er grenzen zitten aan deze maakbaarheid. Klimaatverandering bijvoorbeeld vraagt om meer meebewegen met natuurlijke processen en inspelen op veranderende omstandigheden. Eén van de gebieden waar we moeten inspelen op veranderende omstandigheden is de Rijn-Maasdelta. Op dit moment wordt hier ruimte gemaakt voor water in programma’s als Ruimte voor de Rivier en het Deltaprogramma. Daarbij wordt echter weinig gekeken naar de rol van natuurlijke dynamiek, dat is jammer omdat dit grote meerwaarde kan opleveren. Bijvoorbeeld door het slim combineren van opgaven en in te spelen op landschapsvormende processen zouden we de natuur het werk gedeeltelijk voor ons kunnen laten doen. Tegelijkertijd zou hiermee een aantrekkelijker rivierenlandschap kunnen ontstaan, met meerwaarde voor biodiversiteit en menselijke ontdekking, als een ‘Grand Canyon van Oost- naar West-Nederland’. Mijn project start bij de hypothese dat dit kan, maar er hiervoor een transitie nodig is in delta-denken, van een cultuur gericht op ‘beheersen’ naar ‘go with the flow’.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?

Georges Descombes heeft een prachtig project gerealiseerd langs de Aire rivier in Zwitserland, een rivier die in de laat 19e eeuw gekanaliseerd is. Het Kanton van Genève schreef een prijsvraag uit om de rivier in haar oorspronkelijke staat te herstellen. Descombes stelde voor het kanaal te handhaven als riviertuin en hiernaast een nieuwe dynamische rivier te maken. Het ontwerp biedt ruimte voor de rivier om zichzelf te vormen door de tijd. Dat natuur nooit af is onderstreept Descombes hiermee, dat vind ik magnifiek uitgevoerd in zijn ontwerp. Daarnaast is het een prachtig voorbeeld hoe ook in Nederland functionele waterwegen en dynamische rivieren naast elkaar kunnen bestaan.

Benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Naast onderzoek en analyse waren mijn ‘stroomexperimenten’ een belangrijke stap om tot een ontwerpoplossing te komen. Zodra ik ruwe procesmaquettes maak beginnen ideeën te ontstaan. De resultaten van mijn experiment (denk in dit geval aan, hoe heeft sediment zich verspreid, waar en hoe hard stroomt het water, hoe verplaatst stuifzand zich door wind) kon ik direct testen in relatie tot de ontwerpingrepen. Dit heeft geleid tot de realisatie dat een serie kleine tools, ‘landschapsvormers’ gezamenlijk een grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling voor een meer dynamisch rivierenlandschap.